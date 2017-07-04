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Глас народа | В Терновке рядом с детским садом построили мужской клуб

04.07.2017|11:57
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Во вторник, 4 июля, в редакцию ИА «ПензаИнформ» обратилась жительница областного центра Екатерина. Молодая мама рассказала о волнующей ее проблеме: рядом с детским садом № 151, в который она водит своего ребенка, построили мужской клуб.

«Мы и многие наши знакомые долго не могли понять, что это за серо-черное здание появилось в спальном районе Терновки. А когда узнали, что это мужской клуб, где устраивается стриптиз, нашему возмущению не было предела», - пояснила женщина.

Огороженное забором здание расположилось в десяти шагах от территории детсада, а также граничит с детской площадкой одного из ближайших домов. По словам жительницы Пензы, вечером к мужскому клубу съезжаются владельцы дорогих иномарок.

И хотя активной жизнью клуб живет только ночью, когда ребят поблизости уже нет и не должно быть, неприятное соседство беспокоит молодую маму.

«Мы ходим мимо этого заведения по два раза в день. Дочка уже не раз спрашивала, что это за черное здание и что в нем находится. Что мне ответить ребенку? Что это стриптиз-клуб, где танцуют полуголые тети?» - возмутилась Екатерина.

По ее мнению, должны существовать определенные нормы, регламентирующие расстояние от образовательных учреждений, на котором располагались бы подобные места отдыха взрослых граждан.

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Гость|04.07.2017 12:18|

по чем там вход?

Гость|04.07.2017 12:28|

А что это за маки на Пензаинформ, это пропаганда наркотиков? А клуб рядом с садиком это пропаганда стриптиза среди детей?

Гость|04.07.2017 12:31|

Страшная эта молодая мама,как смертный грех! Вот и комплексует.Да,мужу ее ( если таковой есть) - не позавидуешь.

Гость|04.07.2017 12:32|

Дайте точный адрес !

Гость|04.07.2017 12:37|

маме не нравится - пусть в Зарю валит, там тихо, хорошо.

Гость|04.07.2017 12:42|

И что в этом плохого? У нас одни пуритани живут? Одним реклама суши не нравится - в которой ни слова мата нет, другим женская жопа в джинсах(по городу полно ходит) третий клуб не нравиться - они че сотрудниц из этого садика набирают? Что этой маме надо-то?

Гость|04.07.2017 12:43|

Гость писал(a):

Страшная эта молодая мама,как смертный грех! Вот и комплексует.Да,мужу ее ( если таковой есть) - не позавидуешь.
А ты присмотрись на улице. С колясками идут реально страшные тётки. Они сняли маски килограммового макияжа, ресницы, нарощенные волосы, ногти утягивающие жиры парашюты, больше им скрывать нечего. Муж, как карманная собачка, бежит рядом.

Гость|04.07.2017 12:44|

А мужской монастырь не смущает?

Гость|04.07.2017 12:46|

Гость писал(a):

С колясками идут реально страшные тётки.
Они прошли естественный отбор, их выбрали, потомство будет такое же.

Гость|04.07.2017 12:46|

После рождения ребенка можно быть собой - натуральной, страшненькой. Куда он денется..

Гость|04.07.2017 12:47|

У нас целую богодельню в центре города, рядом с храмом науки построили, а тут всего лишь клуб мужской открыли!

Гость|04.07.2017 12:49|

Гость писал(a):

Они прошли естественный отбор, их выбрали, потомство будет такое же.
Ниф-ниф, нуф-нуф и наф-наф.

Гость|04.07.2017 12:51|

Гость писал(a):

Ниф-ниф, нуф-нуф и наф-наф.
Нуф-нуф, Наф-Наф, Заф-Каф.

Гость|04.07.2017 12:53|

penzainform.ru писал(a):

А когда узнали, что это мужской клуб, где устраивается стриптиз, нашему возмущению не было предела», - пояснила женщина.
А что такое, если жиры жены не вдохновляют?

Гость|04.07.2017 12:56|

а почему только в Терновке такой клуб? Когда появится на Шуисте, в Арбеково, на Южной, на Севере. И когда уже появятся публичные дома?

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