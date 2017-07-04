04.07.2017 | 11:57

Во вторник, 4 июля, в редакцию ИА «ПензаИнформ» обратилась жительница областного центра Екатерина. Молодая мама рассказала о волнующей ее проблеме: рядом с детским садом № 151, в который она водит своего ребенка, построили мужской клуб.

«Мы и многие наши знакомые долго не могли понять, что это за серо-черное здание появилось в спальном районе Терновки. А когда узнали, что это мужской клуб, где устраивается стриптиз, нашему возмущению не было предела», - пояснила женщина.

Огороженное забором здание расположилось в десяти шагах от территории детсада, а также граничит с детской площадкой одного из ближайших домов. По словам жительницы Пензы, вечером к мужскому клубу съезжаются владельцы дорогих иномарок.

И хотя активной жизнью клуб живет только ночью, когда ребят поблизости уже нет и не должно быть, неприятное соседство беспокоит молодую маму.

«Мы ходим мимо этого заведения по два раза в день. Дочка уже не раз спрашивала, что это за черное здание и что в нем находится. Что мне ответить ребенку? Что это стриптиз-клуб, где танцуют полуголые тети?» - возмутилась Екатерина.

По ее мнению, должны существовать определенные нормы, регламентирующие расстояние от образовательных учреждений, на котором располагались бы подобные места отдыха взрослых граждан.