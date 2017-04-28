28.04.2017 | 19:45

В пятницу, 28 апреля, на улице Окружной произошло ДТП с участием шести автомобилей. Об этом в редакцию ИА «ПензаИнформ» сообщил очевидец.

«Водитель BMW Х5, двигавшийся со стороны улицы Мира в направлении к Мотоциклетной, задел кого-то на своей полосе и вышел на встречку, где лоб в лоб столкнулся с белой Mazda CX-5», - рассказал мужчина, пожелавший остаться анонимом.

По неподтвержденным данным, в дорожно-транспортном происшествии участвовали также ВАЗ-2109 и Mitsubishi Lancer.

Пользователи Интернета в одной из пензенских групп социальной сети «ВКонтакте» уточнили, что в аварии участвовали автомобили, задействованные в свадебном кортеже.

По предварительной информации, пострадала только пассажирка Mazda CX-5.

Фото Александра Разинкина