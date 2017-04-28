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Глас народа | На улице Окружной произошла авария с участием свадебного кортежа

28.04.2017|19:45
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В пятницу, 28 апреля, на улице Окружной произошло ДТП с участием шести автомобилей. Об этом в редакцию ИА «ПензаИнформ» сообщил очевидец.

«Водитель BMW Х5, двигавшийся со стороны улицы Мира в направлении к Мотоциклетной, задел кого-то на своей полосе и вышел на встречку, где лоб в лоб столкнулся с белой Mazda CX-5», - рассказал мужчина, пожелавший остаться анонимом.

По неподтвержденным данным, в дорожно-транспортном происшествии участвовали также ВАЗ-2109 и Mitsubishi Lancer.

Пользователи Интернета в одной из пензенских групп социальной сети «ВКонтакте» уточнили, что в аварии участвовали автомобили, задействованные в свадебном кортеже.

По предварительной информации, пострадала только пассажирка Mazda CX-5.

Фото Александра Разинкина

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Гость|28.04.2017 20:09|

Довыпендривались. Так им и надо.

Гость|28.04.2017 20:16|

Быдло своё получило)))))))).

Шашлычник|28.04.2017 20:19|

Понтовые дегенераты допонтовались

Гость|28.04.2017 20:22|

Так там девятка виновата.

Гость|28.04.2017 20:23|

Дистанция держать нужно

Имя: Гость
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