19.04.2017 | 16:09

Во вторник, 18 апреля, был восстановлен пешеходный проход вдоль дома № 62 на улице Красной. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пензы.

Напомним: 4 апреля ИА «ПензаИнформ» опубликовало жалобу горожанки на то, что забор, ограждавший проход вдоль дома № 62 на улице Красной, упал на дощатый настил для пешеходов и полностью перегородил его.

По словам пензячки, если огибать препятствие по газону, то «в грязи можно оставить обувь». Поэтому люди вынуждены идти по проезжей части, рискуя попасть под колеса.

В ответ на публикацию администрация Ленинского района сообщила: «Работы по ремонту забора, деревянного настила и навеса у дома № 62 на улице Красной будут выполнены до 10 мая текущего года». 12 апреля на портале появилась публикация под названием «Упавший забор на улице Красной будут поднимать еще месяц».

Такой ответ вызвал откровенные насмешки читателей. «Что-то очень быстро поднять хотят. Думаю, не уложатся. К концу года в самый раз», - написал один из них. «Не иначе проект по поднятию забора надо разработать», - предложил другой. «Мелко мыслишь. Концепцию на 2017-... гг.», - возразил третий.

И вот ограждение заняло свое прежнее место. Об этом свидетельствуют фотографии на сайте городской администрации.

«Для обеспечения безопасности пешеходов, а также во избежание травмоопасных ситуаций восстановлены ограждение, опорные конструкции и кровельные покрытия перехода», - сообщили в мэрии, добавив, что работы выполнил Пензенский базовый медицинский колледж.