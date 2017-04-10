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Глас народа | Контейнерную площадку на улице Красной приводят в порядок

10.04.2017|10:16
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Количество мусора на контейнерной площадке, расположенной за домом № 45 на улице Красной, уменьшилось в разы, однако территория еще не очищена до конца.

Напомним: 7 апреля ИА «ПензаИнформ» опубликовало жалобу горожанки на то, что помойка в историческом центре Пензы разрастается на глазах и захватывает окрестности, а отходы своевременно не вывозятся.

«Ранним утром следующего дня там появился пустой контейнер, в который дворник сгребал мусор. Правда, уместилась только половина отходов, валявшихся на площадке, но теперь полный бак заменяется порожним каждое утро. Такая тенденция радует. Глядишь, через недельку площадка и вовсе очистится», - сообщила горожанка в понедельник, 10 апреля.

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Гость|10.04.2017 10:41|

Количество уменьшилось в разы. Во столько же раз увеличилось качество

Имя: Гость
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