10.04.2017 | 10:16

Количество мусора на контейнерной площадке, расположенной за домом № 45 на улице Красной, уменьшилось в разы, однако территория еще не очищена до конца.

Напомним: 7 апреля ИА «ПензаИнформ» опубликовало жалобу горожанки на то, что помойка в историческом центре Пензы разрастается на глазах и захватывает окрестности, а отходы своевременно не вывозятся.

«Ранним утром следующего дня там появился пустой контейнер, в который дворник сгребал мусор. Правда, уместилась только половина отходов, валявшихся на площадке, но теперь полный бак заменяется порожним каждое утро. Такая тенденция радует. Глядишь, через недельку площадка и вовсе очистится», - сообщила горожанка в понедельник, 10 апреля.