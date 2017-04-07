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Глас народа | Помойка в историческом центре Пензы захватывает окружающее пространство

07.04.2017|12:03
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Контейнерная площадка, расположенная за домом № 45 на улице Красной, превратилась в гигантскую свалку. Об этом нам сообщила местная жительница Ольга Евгеньевна.

По словам женщины, в 2014 году были расселены три ветхих дома, стоявших рядом с площадкой. Осенью 2015-го территорию расчистили от руин, а позже она превратилась в гигантский пустырь, на котором теперь растет бурьян выше человеческого роста. Ходили слухи, что на этом месте построят многоэтажку, но они со временем сошли на нет: земля здесь слишком дорогая, а недвижимость дешевеет.

Площадка расположена в центре квартала, ею пользуются жители окрестных домов. Но к месту концентрации отходов со всей округи ведет лишь одна заасфальтированная дорожка. Спецтехника, вывозящая мусор, ездит по грунтовой дороге, которая в распутицу превращается в непроходимое болото. Но оранжевых контейнеровозов местные жители не видят уже который день. В итоге все вокруг завалено мусором.

«Пакеты рвутся, их содержимое разлетается, застревает в бурьяне и кустах. Мы платим за вывоз мусора, но фактически эта услуга не оказывается!» - возмущается пензячка.

Ольга Евгеньевна предоставила фотографии, сделанные утром в пятницу, 7 апреля. Снимки подтверждают правоту ее слов. Контейнер на площадке не просто переполнен мусором: его содержимое, как каша из сказочного горшочка, заполняет всю окружающую территорию. Рядом свалена старая мебель, горы сучьев и веток. И с каждым днем разрастающаяся помойка захватывает новые территории в историческом центре города.

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