Во вторник, 4 апреля, в пензенской группе в социальной сети «ВКонтакте» появилось анонимное сообщение о необычном инциденте на улице Свердлова. Автор рассказал, что напротив офтальмологической клиники полицейские задержали мужчину, а на месте работает бригада скорой помощи.
Свидетель событий Саша Семенов описал, что произошло.
«Ребята, я живу рядом. Сначала мужчина сидел напротив дороги, потом перешел дорогу, разделся там до штанов, аж ботинки снял, стоял с голым торсом, ловил такси. Был убитый в хлам, под химией как будто или в психушке наблюдается. Это сведения точные, хочешь верь, хочешь нет, я там был, видел его», - объяснил он.
В УМВД России по Пензенской области ИА «ПензаИнформ» подтвердили факт задержания мужчины.
«В 19:35 на улице Свердлова 19/53 сотрудники отдела полиции № 4 задержали гражданина, который вел себя неадекватно и выражался нецензурной бранью. Сегодня, 5 апреля, материалы дела будут рассмотрены судом», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Административное дело возбуждено по статье 20.1 «Мелкое хулиганство», санкции которой предусматривают штраф в размере от 500 до 1 000 рублей или арест на срок до 15 суток.
под спайсятиной этой гадостью