05.04.2017 | 11:33

Во вторник, 4 апреля, в пензенской группе в социальной сети «ВКонтакте» появилось анонимное сообщение о необычном инциденте на улице Свердлова. Автор рассказал, что напротив офтальмологической клиники полицейские задержали мужчину, а на месте работает бригада скорой помощи.

Свидетель событий Саша Семенов описал, что произошло.

«Ребята, я живу рядом. Сначала мужчина сидел напротив дороги, потом перешел дорогу, разделся там до штанов, аж ботинки снял, стоял с голым торсом, ловил такси. Был убитый в хлам, под химией как будто или в психушке наблюдается. Это сведения точные, хочешь верь, хочешь нет, я там был, видел его», - объяснил он.

В УМВД России по Пензенской области ИА «ПензаИнформ» подтвердили факт задержания мужчины.

«В 19:35 на улице Свердлова 19/53 сотрудники отдела полиции № 4 задержали гражданина, который вел себя неадекватно и выражался нецензурной бранью. Сегодня, 5 апреля, материалы дела будут рассмотрены судом», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Административное дело возбуждено по статье 20.1 «Мелкое хулиганство», санкции которой предусматривают штраф в размере от 500 до 1 000 рублей или арест на срок до 15 суток.