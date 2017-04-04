04.04.2017 | 10:34

В понедельник, 3 апреля, в редакцию ИА «ПензаИнформ» обратилась жительница Пензы, представившаяся Ольгой Михайловой.

«На улице Красной рухнул металлический забор, ограждающий полуразрушенный дом № 62. Он упал на деревянный настил, предназначенный для прохода, и полностью перегородил его.

Пока на улице лежал снег, препятствие можно было обойти по газону вдоль дороги. Сейчас, в весеннюю распутицу, в грязи можно оставить обувь! Люди вынуждены идти по середине проезжей части, обходя припаркованные машины и рискуя попасть под колеса», - рассказала пензячка.

Отметим, что первое сообщение о препятствии для пешеходов появилось 3 марта. Один из жителей рассказал, что ограждение рухнуло 24 февраля. «В районной администрации сигнал приняли... и результата до сих пор нет», - отметил горожанин.

«Вот уже полтора месяца ни местные власти, ни представители органов, в чьем ведении находится безопасность населения, ни организация, ответственная за ремонт обветшавшего здания, не обращают внимания на угрозу, которую представляет собой забор для горожан, преодолевающих этот участок пути», - резюмировала собеседница агентства.