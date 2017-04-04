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Глас народа | Пензенцы ходят по проезжей части улицы Красной из-за рухнувшего забора

04.04.2017|10:34
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В понедельник, 3 апреля, в редакцию ИА «ПензаИнформ» обратилась жительница Пензы, представившаяся Ольгой Михайловой.

«На улице Красной рухнул металлический забор, ограждающий полуразрушенный дом № 62. Он упал на деревянный настил, предназначенный для прохода, и полностью перегородил его.

Пока на улице лежал снег, препятствие можно было обойти по газону вдоль дороги. Сейчас, в весеннюю распутицу, в грязи можно оставить обувь! Люди вынуждены идти по середине проезжей части, обходя припаркованные машины и рискуя попасть под колеса», - рассказала пензячка.

Отметим, что первое сообщение о препятствии для пешеходов появилось 3 марта. Один из жителей рассказал, что ограждение рухнуло 24 февраля. «В районной администрации сигнал приняли... и результата до сих пор нет», - отметил горожанин.

«Вот уже полтора месяца ни местные власти, ни представители органов, в чьем ведении находится безопасность населения, ни организация, ответственная за ремонт обветшавшего здания, не обращают внимания на угрозу, которую представляет собой забор для горожан, преодолевающих этот участок пути», - резюмировала собеседница агентства.

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Гость|04.04.2017 11:54|

Как это по нашему, по деревенскому и самое главное по воровским понятиям, всё нормально, всё в норме, быдло всё стерпит ...

Где депутат с той земли? Почему он лично не разгребает сей мусор? Если не может решить проблему чужими руками!?

Гость|04.04.2017 11:58|

penzainform.ru писал(a):

«В районной администрации сигнал приняли
Глава администрации был на месте сего бардака? Почему его тоже не видно с лопатой ???

Гость|04.04.2017 12:03|

вот, всех "просиживателей" штанов туда с администрации нужно направить ! А их там, бригад 10 строительных собрать можно, дать им одного прораба, что бы он ими командовал и гонял и пока не сделают, домой не отпускать !

Гость|04.04.2017 12:03|

Гость писал(a):

Как это по нашему, по деревенскому и самое главное по воровским понятиям, всё нормально, всё в норме, быдло всё стерпит ...

Где депутат с той земли? Почему он лично не разгребает сей мусор? Если не может решить проблему чужими руками!?

созывают субботник, бюджетники уберут

Гость|04.04.2017 12:39|

все нормально так должно быть, это же ПЕНЗА

Гость|04.04.2017 13:36|

администрация, вы каждый день ходите по улице, есть ответственный за ул. Красная, куда он смотрит???

Гость|04.04.2017 13:43|

А где мэр города?

Гость|04.04.2017 14:02|

Гость писал(a):

куда он смотрит???
за комерсами, где кому чем "помочь" нужно !

Имя: Гость
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