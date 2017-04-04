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Глас народа | На проспекте Победы столкнулись «Лада-Калина» и «Лада-Гранта»

04.04.2017|15:44
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Жительница Пензы Ольга Алексеева в социальной сети «ВКонтакте» предупредила водителей города об опасности, ждущей их на проспекте Победы. На проезжей части дороги образовалась большая яма, перед которой коммунальщики установили ограждение.

Во вторник, 4 апреля, на этом месте случилось ДТП с участием двух легковых автомобилей: «Лады-Калины» и «Лады-Гранты». Выложив фотографию с места аварии, пензячка обратилась к автолюбителям: «Ребята, на проспекте Победы заборчик перед вечной ямой на первой полосе в сторону центра, напротив лампового завода!!! Будьте осторожнее! Берегите себя».

Пользователи соцсети, живо откликнувшиеся на произошедшее, также пришли к выводу, что причиной аварии, скорее всего, стало препятствие на дороге, оказавшееся неожиданностью для водителей.

«Дороги надо делать, а не заборчиком прикрывать! Водители из-за солнца увидели препятствие в последний момент», - предположил Роман Плаксин.

«Только у нас в России, наверно, вместо того чтоб отремонтировать яму, ставят заборчики посреди дороги, которые не видно в темное время суток. Так бы, глядишь, просто в яму попал, а тут еще и бампер в щепки, вместе с забором», - согласился с ним Дмитрий Ногаев.

Пензенец Дмитрий Линьков рассказал о собственном подобном опыте. «Понимая, что не успевает остановиться перед неожиданно появившимся на пути препятствием, водитель («Лады-Калины». - Прим. ред.) давит на тормоз до отказа и дергает руль влево. В этот момент в него благополучно прилетает «Гранта». Примерно 8 лет назад мы именно так с другом и попали... Регистраторов еще не было, потому ДПСникам очень долго пришлось доказывать, что с нашей дистанцией было все в порядке», - написал он.

Фото Ольги Алексеевой, vk.com/penza_live.

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Гость|04.04.2017 16:20|

Пемза - это и есть вечная яма.

Гость|04.04.2017 16:26|

penzainform.ru писал(a):

«Понимая, что не успевает остановиться перед неожиданно появившимся на пути препятствием, водитель («Лады-Калины» - Прим. ред.) давит на тормоз до отказа и дергает руль влево. В этот момент в него благополучно прилетает «Гранта». Примерно 8 лет назад мы именно так с другом и попали... Регистраторов еще не было, потому ДПСникам очень долго пришлось доказывать, что с нашей дистанцией было все в порядке», - объяснил он.
О знаток. Было бы с дистанцией все в порядке - не надо было бы ничего вообще гаишникам и кому бы то ни было объяснять. Проморгал вспышку справа, твой косяк.

Гость|04.04.2017 16:29|

penzainform.ru писал(a):

Понимая, что не успевает остановиться перед неожиданно появившимся на пути препятствием, водитель («Лады-Калины». - Прим. ред.) давит на тормоз до отказа и дергает руль влево.
Быстро поехал - Вот и результат. Надо меньше жопы по сторонам разглядывать

Гость|04.04.2017 16:30|

Город с плохими дорогами.

Гость|04.04.2017 17:23|

penzainform.ru писал(a):

Во вторник, 4 апреля, на этом месте случилось ДТП с участием двух легковых автомобилей:
Не только двух, а более, может кто ещё проявиться. Это новшество дорожников - сюрприз называется.

Гость|04.04.2017 17:26|

Лада Коляна))

Гость|04.04.2017 17:32|

penzainform.ru писал(a):

дергает руль влево
Не надо дёргать, это не 3,14-3,14-3,14!

Гость|05.04.2017 01:09|

Два таза встретились!!

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