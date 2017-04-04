04.04.2017 | 15:44

Жительница Пензы Ольга Алексеева в социальной сети «ВКонтакте» предупредила водителей города об опасности, ждущей их на проспекте Победы. На проезжей части дороги образовалась большая яма, перед которой коммунальщики установили ограждение.

Во вторник, 4 апреля, на этом месте случилось ДТП с участием двух легковых автомобилей: «Лады-Калины» и «Лады-Гранты». Выложив фотографию с места аварии, пензячка обратилась к автолюбителям: «Ребята, на проспекте Победы заборчик перед вечной ямой на первой полосе в сторону центра, напротив лампового завода!!! Будьте осторожнее! Берегите себя».

Пользователи соцсети, живо откликнувшиеся на произошедшее, также пришли к выводу, что причиной аварии, скорее всего, стало препятствие на дороге, оказавшееся неожиданностью для водителей.

«Дороги надо делать, а не заборчиком прикрывать! Водители из-за солнца увидели препятствие в последний момент», - предположил Роман Плаксин.

«Только у нас в России, наверно, вместо того чтоб отремонтировать яму, ставят заборчики посреди дороги, которые не видно в темное время суток. Так бы, глядишь, просто в яму попал, а тут еще и бампер в щепки, вместе с забором», - согласился с ним Дмитрий Ногаев.

Пензенец Дмитрий Линьков рассказал о собственном подобном опыте. «Понимая, что не успевает остановиться перед неожиданно появившимся на пути препятствием, водитель («Лады-Калины». - Прим. ред.) давит на тормоз до отказа и дергает руль влево. В этот момент в него благополучно прилетает «Гранта». Примерно 8 лет назад мы именно так с другом и попали... Регистраторов еще не было, потому ДПСникам очень долго пришлось доказывать, что с нашей дистанцией было все в порядке», - написал он.

Фото Ольги Алексеевой, vk.com/penza_live.