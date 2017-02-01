Горожанин сообщил в редакцию ИА «ПензаИнформ» о смертельном ДТП, случившемся под Пензой в среду, 1 февраля, приложив фотографии с места аварии. Ее участниками стали Hyundai и ВАЗ.
«По дороге Пенза - Шемышейка крупная авария, 3 трупа, на трассе гололед, 11:30», - описал он произошедшее.
Сообщения о трагедии начали появляться и в пензенских группах в социальной сети «ВКонтакте». При этом в них упоминается о двух погибших.
Официальной информации о случившемся пока нет. На присланных фотографиях видно, что на месте работают реанимационная бригада и спасатели.
По данным ИА «ПензаИнформ», в результате ДТП на месте погибли три человека. Еще один скончался в машине скорой помощи.
Автор фото - Илья Владимирович.
И где это фото?