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Глас народа | На дороге Пенза - Шемышейка произошло ДТП, есть жертвы

01.02.2017|12:48
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Горожанин сообщил в редакцию ИА «ПензаИнформ» о смертельном ДТП, случившемся под Пензой в среду, 1 февраля, приложив фотографии с места аварии. Ее участниками стали Hyundai и ВАЗ.

«По дороге Пенза - Шемышейка крупная авария, 3 трупа, на трассе гололед, 11:30», - описал он произошедшее.

Сообщения о трагедии начали появляться и в пензенских группах в социальной сети «ВКонтакте». При этом в них упоминается о двух погибших.

Официальной информации о случившемся пока нет. На присланных фотографиях видно, что на месте работают реанимационная бригада и спасатели.

По данным ИА «ПензаИнформ», в результате ДТП на месте погибли три человека. Еще один скончался в машине скорой помощи.

Автор фото - Илья Владимирович.

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Гость|01.02.2017 12:56|

И где это фото?

Гость|01.02.2017 13:08|

Они всегда только 1 фотку ставят, видимо, прислал-то он шутк 10

Гость|01.02.2017 13:10|

кто знает подробности!! скажите, пожалуйста!! какой номер 14 модели?

Гость|01.02.2017 13:14|

3, 2 или 4 трупа? Пензаинформ собирает все слухи и выдает их за новости? Позорище

Гость|01.02.2017 13:17|

Ой как страшно, молодые парни же

Гость|01.02.2017 13:24|

4 трупа....

Гость|01.02.2017 13:24|

2 трупа

Гость|01.02.2017 13:25|

Гость писал(a):

Гость|01.02.2017 13:24|4 трупа....Гость|01.02.2017 13:24|2 трупа
Вы не аукционе, холуи!

Гость|01.02.2017 13:26|

10 трупов как минимум!

Гость|01.02.2017 13:26|

три на месте погибли и один в скорой

Гость|01.02.2017 13:26|

Считай в тазу все трупы :( в лучшем случае инвалиды на всю жизнь.

Девятка вся до заднего бампера согнулась. :(

Гость|01.02.2017 13:27|

Панкин Николай на 14 моделе.

Гость|01.02.2017 13:38|

14 вылетела на встречку...

Гость|01.02.2017 13:39|

К успеху шли.

Гость|01.02.2017 13:40|

Гость писал(a):

Панкин Николай на 14 моделе.
Вот куда он её так разогнал? судя по фотке не менее 100 км!

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Имя: Гость
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