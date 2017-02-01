01.02.2017 | 12:48

Горожанин сообщил в редакцию ИА «ПензаИнформ» о смертельном ДТП, случившемся под Пензой в среду, 1 февраля, приложив фотографии с места аварии. Ее участниками стали Hyundai и ВАЗ.

«По дороге Пенза - Шемышейка крупная авария, 3 трупа, на трассе гололед, 11:30», - описал он произошедшее.

Сообщения о трагедии начали появляться и в пензенских группах в социальной сети «ВКонтакте». При этом в них упоминается о двух погибших.

Официальной информации о случившемся пока нет. На присланных фотографиях видно, что на месте работают реанимационная бригада и спасатели.

По данным ИА «ПензаИнформ», в результате ДТП на месте погибли три человека. Еще один скончался в машине скорой помощи.

Автор фото - Илья Владимирович.