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Глас народа | В Пензе в троллейбусе № 7 обнаружили бесхозный предмет

17.01.2017|11:37
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В понедельник, 16 января, в популярной пензенской группе в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение о ЧП на улице Терешковой.

Горожане рассказали, что на остановке общественного транспорта находились пожарные, машина скорой помощи, сотрудники Госавтоинспекции и полиции. Очевидцы также отметили, что на месте происшествия работают кинологи с собаками.

Пользователи выдвинули немало предположений о том, что случилось: «Ну, теперь пакет кто-нибудь забыл», «Наверное, тренировка у них была!»

ИА «ПензаИнформ» обратилось за комментарием в пресс-службу регионального УМВД. Там пояснили, что в троллейбусе № 7 был обнаружен бесхозный предмет – одеяло, обмотанное скотчем. На место выезжали сотрудники полиции, в том числе кинологи с собаками.

«Ничего, что могло бы представлять опасность для жизни и здоровья граждан, в одеяле не оказалось. Эта кладь была забыта кем-то из пассажиров», - отметили в пресс-службе.

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Гость|17.01.2017 12:13|

Массовый психоз.

Гость|17.01.2017 12:20|

Гость писал(a):

Гость|17.01.2017 12:13|

Массовый психоз.

Правильные действия. А ты дурень!

Гость|17.01.2017 12:27|

Лучше перебдеть,чем получить трупы.

Гость|17.01.2017 12:29|

да в наше только бдительность спасет наши жизни очень правильно все сделано

Гость|17.01.2017 12:39|

Собака с милицией обещала прийти

Гость|17.01.2017 12:40|

Одеяло там небось с воскресенья каталось.. кто-т со вшивого рынка не довёз..

Вот при сталине такого не было, чтоб багаж сам бесплатно катался на общественном транспорте!

Имя: Гость
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