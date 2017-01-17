17.01.2017 | 11:37

В понедельник, 16 января, в популярной пензенской группе в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение о ЧП на улице Терешковой.

Горожане рассказали, что на остановке общественного транспорта находились пожарные, машина скорой помощи, сотрудники Госавтоинспекции и полиции. Очевидцы также отметили, что на месте происшествия работают кинологи с собаками.

Пользователи выдвинули немало предположений о том, что случилось: «Ну, теперь пакет кто-нибудь забыл», «Наверное, тренировка у них была!»

ИА «ПензаИнформ» обратилось за комментарием в пресс-службу регионального УМВД. Там пояснили, что в троллейбусе № 7 был обнаружен бесхозный предмет – одеяло, обмотанное скотчем. На место выезжали сотрудники полиции, в том числе кинологи с собаками.

«Ничего, что могло бы представлять опасность для жизни и здоровья граждан, в одеяле не оказалось. Эта кладь была забыта кем-то из пассажиров», - отметили в пресс-службе.