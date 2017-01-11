Пензенское информационное агентство|18+|Среда|11 янв 2017|14:23
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-11oC
-9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-11oC
-7oC
Завтра | Облачно |
  71.94  |  $  63.55
 

Глас народа | Пензенцы продолжают возмущаться количеством автобусов № 30

11.01.2017|12:33
Печать

В среду, 11 января, в редакцию ИА «ПензаИнформ» написала горожанка Екатерина Карпова в надежде обратить внимание ответственных лиц на непрекращающиеся проблемы с числом автобусов на маршруте № 30.

Напомним: 31 октября стало известно, что на улицах Пензы больше не будет маршруток № 30, курсирующих между остановками «Ул. Ладожская» и «Городская больница № 5». Одновременно с этим количество автобусов большой вместимости № 30 Арбековская Застава - ул. Сухумская обещали увеличить до 16.

Однако горожане практически сразу стали сообщать о том, что шестнадцати автобусов на линии не бывает. По мнению пензенцев, столько машин выходило в рейс только во время проверок, организованных управлением транспорта и связи.

16 ноября один из горожан прислал в редакцию ИА «ПензаИнформ» результаты наблюдений за движением 30-х автобусов, которые он вел на сайте 58bus.ru. Мужчина в течение рабочего дня (с 8:40 до 19:05) считал «тридцатки» на линии и записывал их номера, чтобы выявить, сколько транспортных средств обслуживают маршрут. В итоге оказалось, что на линии находилось всего девять машин.

В январе 2017 года проблема вновь напомнила о себе. Екатерина Карпова описала, как она добирается с работы до дома.

«Я постоянно пользуюсь сайтом 58bus.ru. И вот только вчера (10 января. - Прим. ред.) около 17:30 зашла посмотреть количество автобусов, чтобы вовремя подойти на остановку, но оказалось, что их всего 6. В час пик, когда люди едут с работы, это просто немыслимо! В итоге – больше 20 минут ожидания на морозе, после чего я все же втиснулась в подошедший переполненный автобус.

Но на то, чтобы вам написать, меня сподвигло не это, а увиденное в забитом до отказа автобусе. Там ехала беременная женщина (место ей, к счастью, уступили), и когда пришла пора ей выходить, на это даже смотреть было страшно. Это просто опасно, она едва протиснулась между другими пассажирами, которых набилось как шпрот в банке!

Разве можно так? Когда же общественный транспорт станет удобным для людей?» - возмутилась жительница города.

0
0
0
0
Гость|11.01.2017 12:59|

уже не интересно, напишите лучше про толчки... и как от мочи может погибнуть 20 летнее дерево))))

Гость|11.01.2017 13:01|

ну давай уже,вой,нищита пензенскааа... как бальзам на душу

Гость|11.01.2017 13:05|

Вопрос : Сколько зареченских лосей ежедневно переполняет 30 автобусы в поисках справления малой нужды в Пензе ?

Гость|11.01.2017 13:05|

Разве можно так? Когда же общественный транспорт станет удобным для людей?» - возмутилась жительница города.

Никогда не станет. Губернатору надо запретить всем без исключения чиновникам в городе пользоваться служебным транспортом, а добираться на работу исключительно или на своём, или на маршрутках, или на автобусах, подобных маршруту №30. Надо всех чиновников погружать в жизнь простых граждан.

Гость|11.01.2017 13:06|

Гость в 13:05, это гениальная идея!!!

Гость|11.01.2017 13:12|

Правильно ! Всех чиновников на 30ку в 8-00 пусть пузанами давят друг друга, уворачиваюсь от ссущих в том же автобусе жителей города высокой культуры)

Гость|11.01.2017 13:22|

Гость писал(a):

Губернатору надо запретить всем без исключения чиновникам в городе пользоваться служебным транспортом, а добираться на работу исключительно или на своём, или на маршрутках, или на автобусах, подобных маршруту №30
+1000. Где-там инициативы рассматривают.

Гость|11.01.2017 13:25|

Гость писал(a):

+1000. Где-там инициативы рассматривают.
По понедельникам, день несбывшихся указаний.

Гость|11.01.2017 14:21|

Арбековская застава из 30-х автобусов)))

Гость|11.01.2017 14:21|

время 14:14. по данным сайта 58bus.ru сейчас на линии 9 автобусов. Уважаемые господа "ПРАВИТЕЛИ", Вы хотите сказать, что 9 автобусов на линии, а остальные отдыхают? Согласен, профессия не простая, но в конце-то концов добавляйте еще автобусов на этот 30-й маршрут. Уже на самом деле никаких сил нет. Уехать куда-то в нашем "удивительном" городе целая проблема. Сколько можно уже поласкать этот вопрос? Как предложение - поездейте не на своих личных машинках, а на этих 30-х автобусах, и сами вкурите весь цимус поездки. а Мы всем городом, даже не посмеемся, а просто поржом над Вами. Такое наплевательство уже достало. НАДО ГУБЕРНАТОРУ ОФИЦИАЛЬНОЕ ПИСЬМО ПИСАТЬ!!! Может он достучится до кого надо!!!!

Гость|11.01.2017 14:23|

Вам, кабронам, все всегда плохо.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!