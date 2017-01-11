11.01.2017 | 12:33

В среду, 11 января, в редакцию ИА «ПензаИнформ» написала горожанка Екатерина Карпова в надежде обратить внимание ответственных лиц на непрекращающиеся проблемы с числом автобусов на маршруте № 30.

Напомним: 31 октября стало известно, что на улицах Пензы больше не будет маршруток № 30, курсирующих между остановками «Ул. Ладожская» и «Городская больница № 5». Одновременно с этим количество автобусов большой вместимости № 30 Арбековская Застава - ул. Сухумская обещали увеличить до 16.

Однако горожане практически сразу стали сообщать о том, что шестнадцати автобусов на линии не бывает. По мнению пензенцев, столько машин выходило в рейс только во время проверок, организованных управлением транспорта и связи.

16 ноября один из горожан прислал в редакцию ИА «ПензаИнформ» результаты наблюдений за движением 30-х автобусов, которые он вел на сайте 58bus.ru. Мужчина в течение рабочего дня (с 8:40 до 19:05) считал «тридцатки» на линии и записывал их номера, чтобы выявить, сколько транспортных средств обслуживают маршрут. В итоге оказалось, что на линии находилось всего девять машин.

В январе 2017 года проблема вновь напомнила о себе. Екатерина Карпова описала, как она добирается с работы до дома.

«Я постоянно пользуюсь сайтом 58bus.ru. И вот только вчера (10 января. - Прим. ред.) около 17:30 зашла посмотреть количество автобусов, чтобы вовремя подойти на остановку, но оказалось, что их всего 6. В час пик, когда люди едут с работы, это просто немыслимо! В итоге – больше 20 минут ожидания на морозе, после чего я все же втиснулась в подошедший переполненный автобус.

Но на то, чтобы вам написать, меня сподвигло не это, а увиденное в забитом до отказа автобусе. Там ехала беременная женщина (место ей, к счастью, уступили), и когда пришла пора ей выходить, на это даже смотреть было страшно. Это просто опасно, она едва протиснулась между другими пассажирами, которых набилось как шпрот в банке!

Разве можно так? Когда же общественный транспорт станет удобным для людей?» - возмутилась жительница города.