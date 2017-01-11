11.01.2017 | 15:47

В среду, 11 января, у пензенцев, живущих в доме № 11 на улице Ворошилова, возникли проблемы из-за уборки снега. В 8:30 работавшая техника перекрыла дорогу автомобилям, которые пытались выехать со двора.

О произошедшем ИА «ПензаИнформ» сообщила местная жительница Елена Кривоносова.

«Трактор от УК «Пензастрой-сервис Центр» в присутствии старшей по дому чистил снег, нагло выгребая его прямо перед носами автомобилей жильцов, и так опаздывающих на работу, не давая проезда. Это все продолжалось в течение 40 минут», - пожаловалась пензячка.

Елена Кривоносова также выразила возмущение тем, что коммунальщики начали убирать снег только утром в среду, хотя он выпал в выходные.

«Сначала мы не могли парковаться из-за сугробов на стоянке, ездили, бамперами чистили снег и днищами скребли, а потом и выехать на работу не могли!» - резюмировала горожанка.