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Глас народа | Пензенцы опоздали на работу из-за перекрывшего дорогу трактора

11.01.2017|15:47
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В среду, 11 января, у пензенцев, живущих в доме № 11 на улице Ворошилова, возникли проблемы из-за уборки снега. В 8:30 работавшая техника перекрыла дорогу автомобилям, которые пытались выехать со двора.

О произошедшем ИА «ПензаИнформ» сообщила местная жительница Елена Кривоносова.

«Трактор от УК «Пензастрой-сервис Центр» в присутствии старшей по дому чистил снег, нагло выгребая его прямо перед носами автомобилей жильцов, и так опаздывающих на работу, не давая проезда. Это все продолжалось в течение 40 минут», - пожаловалась пензячка.

Елена Кривоносова также выразила возмущение тем, что коммунальщики начали убирать снег только утром в среду, хотя он выпал в выходные.

«Сначала мы не могли парковаться из-за сугробов на стоянке, ездили, бамперами чистили снег и днищами скребли, а потом и выехать на работу не могли!» - резюмировала горожанка.

Новость сообщил — Elena_Kriv
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Гость|11.01.2017 16:09|

ай да молодца Кривоносова !

Гость|11.01.2017 16:15|

трактористу порку надо задать

Гость|11.01.2017 16:16|

А общественным транспортом воспользоваться.

Гость|11.01.2017 16:19|

Жоповозы лучше сгорят в своих жоповозках, чем поедут на автобусе.

Гость|11.01.2017 16:23|

А чо, ты прямо на крыше автобуса ездишь?

Гость|11.01.2017 16:24|

А у нас в доме мужики все вышли и очистили стоянку.

Гость|11.01.2017 16:27|

Гость писал(a):

А у нас в доме мужики все вышли и очистили стоянку.
Слабаки.

Гость|11.01.2017 16:27|

И вот не стыдно людям еще управляющую компанию гнобить. Вчера на каждом подъезде в наших домах висели объявления,с просьбой убрать припаркованный автомобили, т.к. в 8:30 приедет техника на уборку. Утром смс всем жильцам разослали. Пораньше встать не захотели, а теперь все виноваты. Именно для того, чтобы и ставили вы свои машины на чищенные места Пензастрой-сервис старается!!!

Гость|11.01.2017 16:28|

Ваши жоповозки засрали все дворы, засыпать вас снегом и живите там!

Гость|11.01.2017 16:32|

Гость писал(a):

Ваши жоповозки засрали все дворы, засыпать вас снегом и живите там!
Тебя, каброна вонючего, не спросили.

Гость|11.01.2017 16:32|

Лопаты в руки и все чистить снег, а не ждать трактор

Гость|11.01.2017 16:33|

Гость писал(a):

Ваши жоповозки засрали все дворы, засыпать вас снегом и живите там!
Ничего, скоро новые карыта все сломаются, ибо срок годности у них 5 лет, а на другие новые и на ремонт у народа денег нет, останутся только машины 80-х и 90-х и начала 00-х годов!

Гость|11.01.2017 16:34|

А про тахобрак где?

Гость|11.01.2017 16:39|

на Ворошилова 23 до сих пор Пензастрой сервис центр не почистил!!!!!!

Гость|11.01.2017 16:41|

Вышла из авто, и пешком на работу! Взяли лопаты и убрали! Задолбали, ныть господа!

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Имя: Гость
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