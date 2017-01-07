07.01.2017 | 16:37

В субботу, 7 января, в популярной пензенской группе в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение о скоплении пожарных машин у торгового центра «Проспект».

Кроме того, говорилось, что у здания находятся сотрудники полиции, а также бригада скорой помощи.

Горожане в комментариях выдвигали различные версии, главной из которых стало предположение о плановых учениях.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области пояснили, что инцидент случился на кухне кафе, расположенного в торговом центре. Из-за произошедшего замыкания загорелось масло во фритюрнице.

Большое количество спецтехники выезжало из-за того, что торговый центр является местом массового скопления людей.

В результате происшествия никто не пострадал.