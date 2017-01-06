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Глас народа | Жители улицы Ленина обнаружили в подъезде 8-килограммовую «крысу»

06.01.2017|15:28
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В пятницу, 6 января, житель Пензы Артур Гевондян прислал в редакцию ИА «ПензаИнформ» фотографию странного животного, труп которого он обнаружил в своем подъезде.

«Здравствуйте. В 4-м подъезде на ул. Ленина, 14, нашли феноменально большую крысу. Ну таких даже нет. Никто больше не сообщал о таких случаях?» - поинтересовался пензенец.

Он добавил, что длина животного составляет около 60 сантиметров, а вес - не менее 8 килограммов.

Прежде чем писать в редакцию, Артур Гевондян поискал информацию в Интернете, однако не нашел там сведений о крысах подобного размера.

ИА «ПензаИнформ» обратилось за комментарием на кафедру зоологии ПГУ. Доцент Олег Ермаков, рассмотрев фотографию, предположил, что на ней запечатлена нутрия.

Внешне это животное напоминает большую крысу. Длина тела нутрии достигает как раз 60 см, а весит она в среднем 5-12 кг.

Ее можно приручить и держать в качестве домашнего животного. Вероятно, кто-то из жителей дома на улице Ленина так и сделал, но нутрия убежала.

В настоящее время жильцы подъезда уже отнесли труп на помойку.

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Гость|06.01.2017 16:12|

То крокодил, то нутрия.

Гость|06.01.2017 16:35|

Это крыса, только мутировавшая. Завод в Леонидовке, завод Медпрепаратов, да мало ли что ещё от нас скрывают. Вот только армянин, чо тут лезет, что он вообще в Пензе делает.

Гость|06.01.2017 16:35|

Точно нутрия,она же болотный бобр.

Гость|06.01.2017 16:36|

Это чупакабра. Инфа 146%.

Гость|06.01.2017 16:37|

Сдать в ДК Дзержинского на шубу

Гость|06.01.2017 16:40|

Фкусняшка!

Гость|06.01.2017 16:40|

Гость писал(a):

Это чупакабра. Инфа 146%.
Ха!А 146% не бывает,как не бывает и меховой чупакабры,лысые они.

Гость|06.01.2017 16:41|

На Ленина 15 много раз крыс видела.

Гость|06.01.2017 16:45|

Нутриевое мясо это не только просто вкусная пища, но между тем диетическая и гипоаллергенная, которая очень хорошо переваривается и усваивается организмом. Об этом нужно помнить и готовить его таким образом, чтобы оно не утратило этих полезных качеств. Именно по этой причине его лучше запекать, нежели жарить, так как при жарке, т.е при высокой температуре некоторые его вкусовые и полезные свойства будут утрачены. Готовить нутрию в духовке любят многие хозяйки, так как для нее это наилучший способ. Мягкое и сочное мясо готовится очень быстро и это очень кстати для тех, кто все время спешит или к вам пришли гости и томятся в ожидании.

одна тушка нутрии;

крупная луковица;

пять зубчиков чесночка для этого блюда будет достаточно;

стакан сметаны;

120 миллилитров белого сухого вина;

черный молотый перчик;

соль;

укроп, петрушка.

Разделываем тушку на небольшие куски.

Хорошенько натираем солью и перчиком.

Куски обжариваем на сковороде (можно не обжаривать, а сразу ложить на противень).

Сверху ложем порезанный колечками лучок.

Заливаем вином.

Отправляем противень в разогретую духовку приблизительно на полчаса.

Пока мясо тушится, займемся соусом для нашего блюда. Для этого измельчаем чесночок и отправляем его в сметанку.

В сметанку также можно добавить специи, которые вам нравятся и хорошенько перемешиваем.

К этому времени мяско уже должно дойти до полуготовности и заливаем его получившимся соусом.

Запекаем еще минут двадцать.

Вытаскиваем противень из духовки.

Режем зелень и посыпаем ею готовое блюдо.

Все приятного аппетита!

Гость|06.01.2017 16:49|

Гороховый супчик из нутрии с шампиньонами

Блюда нутриевого мяска могут стать прекрасной альтернативой блюдам из курятины, говядины на тот случай если у человека установлена аллергия на эти продукты.

Мяско этих симпатичных грызунов очень полезное и из него можно готовить и первые, и вторые блюда. Как готовится бульончик мы уже рассказали и он послужит основой для нашего следующего блюда.

Скажем, только, что до полной готовности нутриевое мяско должно вариться на слабом огне около полутора часов. Очень часто для улучшения вкуса бульончик приправляется кореньями петрушки и сельдерея. Так же положительно на его вкусовые качества влияет добавление горошка и черного перчика в разумных количествах. Иногда, чтобы бульончик имел лучший вид его нужно процедить.

В данном рецепте предусматривается использование гороха, а для пикантности и шампиньонов. которые сейчас свободно можно купить на любом рынке.

Приготовление

Первым делом нам нужно подготовить горох. Для этого его замачиваем пару часов.

Крошим мяско нутрии и нарезаем помельче.

Картошку чистим, режем кубиками.

Морковку шинкуем соломкой, можно при помощи овощерезки.

Лук режем помельче.

Шампиньончики режем маленькими дольками.

Укропчик мелко нарезаем.

В бульончик засыпаем горох и варим около пятнадцати минут.

Добавив порезанный картофель варим еще столько же.

Лучок и морковочку обжариваем на подсолнечном масле, пока лук не приобретет золотистый цвет.

Добавляем шампиньоны и тушим еще около семи минут.

Теперь добавляем мяско и тушим еще минут шесть на слабом огне.

Когда зажарка будет готова, отправляем ее в бульон, где варятся картофель и горох.

Солим.

Варим еще минут десять.

За несколько минут до конца варки добавляем лавровые листочки, давленый в чесночнице чесночок.

Все наш суп готов!

Перед подачей посыпаем укропом. Приятного аппетита!

Гость|06.01.2017 16:49|

А тараканы вьетнамская пища.Нет уж,спасибо,не надоооооо!

Гость|06.01.2017 16:50|

Суп из нутрии в мультиварке

До недавних пор я лишь слышала о прекрасном вкусе и пользе нутриевого мяса мясо. Но как-то попробовать не получалось, а купить специально было страшновато, покупала привычных кроликов и курятину.

Как-то раз моя родственница приобрела большую, наверное, килограмма три тушку и дала мне приличный кусок на пробу. Подумав, я приняла решение сделать супчик из нутрии в мультиварке.

Результат превзошел все мои ожидание. Блюдо получилось вкусным и ароматным и его оценили все члены моей семьи. Именно с этого момента я стала поклонницей нутриевго мяска и готовлю различные блюда с него при всяком удобном случае.

Гость|06.01.2017 16:50|

да крыса это.там их полно.

Гость|06.01.2017 16:53|

Нутриевое мяско исключительно полезный продукт и относится к диетическим. Количество полезных элементов в нем значительно выше, чем в крольчатине и говядине.

Этот замечательный и вкусный продукт назначают при слабом иммунитете и при болезнях желудочно-кишечного тракта.

В 100 граммах мяса нутрии около 20 белка, калорийность около 140 ккал.

Нутриевое мясо часто употребляют те, кто активно занимается спортом и те, кто, придерживается диетического питания.

Гость|06.01.2017 16:56|

Вы чего.совсем сбрендили,рецепты из крыс давать начали,следующим рецептом будут пирожки из собак и кошек что ли???

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Имя: Гость
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