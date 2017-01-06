06.01.2017 | 15:28

В пятницу, 6 января, житель Пензы Артур Гевондян прислал в редакцию ИА «ПензаИнформ» фотографию странного животного, труп которого он обнаружил в своем подъезде.

«Здравствуйте. В 4-м подъезде на ул. Ленина, 14, нашли феноменально большую крысу. Ну таких даже нет. Никто больше не сообщал о таких случаях?» - поинтересовался пензенец.

Он добавил, что длина животного составляет около 60 сантиметров, а вес - не менее 8 килограммов.

Прежде чем писать в редакцию, Артур Гевондян поискал информацию в Интернете, однако не нашел там сведений о крысах подобного размера.

ИА «ПензаИнформ» обратилось за комментарием на кафедру зоологии ПГУ. Доцент Олег Ермаков, рассмотрев фотографию, предположил, что на ней запечатлена нутрия.

Внешне это животное напоминает большую крысу. Длина тела нутрии достигает как раз 60 см, а весит она в среднем 5-12 кг.

Ее можно приручить и держать в качестве домашнего животного. Вероятно, кто-то из жителей дома на улице Ленина так и сделал, но нутрия убежала.

В настоящее время жильцы подъезда уже отнесли труп на помойку.