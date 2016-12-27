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Глас народа | В Пензе ищут свидетелей угона «Лады-Калины» с ул. Кижеватова

27.12.2016|17:35
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В Пензе разыскивают неизвестных, похитивших автомобиль «Лада-Калина». Транспортное средство пропало утром в понедельник, 26 декабря, от дома № 29а на улице Кижеватова.

На следующий день владелец машины распространил в социальных сетях просьбу о помощи.

«Пожалуйста, свидетели, откликнитесь! Просим максимальный репост! Время раннее, как раз многие выходят на работу... Очень надеемся на вашу помощь! Номера, по которым вы можете звонить: 89022080478 и 89023413727», - говорится в сообщении, опубликованном на страницах в Facebook и «ВКонтакте».

Уточняется, что момент после угона зафиксировала камера на соседнем магазине «Стрелец» (видно, что машина выезжает в 6:00 и движется в сторону магазина «Титаник»). Однако о дальнейшей судьбе «Калины» ничего не известно.

Как пояснили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления МВД, заявление о хищении автомобиля поступило в отдел полиции 26 декабря в 15:15. По данному факту проводится проверка.

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Гость|27.12.2016 18:25|

Надо на стояночку ставить лопух.

Гость|27.12.2016 18:33|

На стоянку денег пожалел лось.

Гость|27.12.2016 18:37|

Ищи в чермете

Гость|27.12.2016 18:42|

И кому такое говно понадобилось? Если поймают-сидеть придется как за настоящий автомобиль!

Имя: Гость
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