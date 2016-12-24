24.12.2016 | 13:39

Утром в субботу, 24 декабря, на территории Спасского района произошла авария с участием большегрузного автомобиля.

«На трассе М5 недалеко от села Зубово водитель фуры с саратовскими номерами, груженной керамической плиткой, снес разделитель между встречными полосами и чудом не улетел с дороги», - рассказала ИА «ПензаИнформ» жительница областного центра Анастасия Юдина, ставшая свидетельницей произошедшего.

На кадрах, присланных девушкой в редакцию ИА «ПензаИнформ», видно, что прицеп транспортного средства перегородил половину проезжей части. Часть груза оказалась на дороге. Машины вынуждены объезжать место аварии, прижимаясь к разделительному ограждению.

На месте работали сотрудники ГИБДД. По факту ДТП в настоящее время проводится проверка.

Напомним: утром 24 декабря на трассе М5 «Урал» случилась еще одна авария с участием фуры. В селе Вирга Нижнеломовского района столкнулись Scania, «Лада-Гранта», Fiat. Имеются пострадавшие.