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Глас народа | По улицам Пензы проехал груженный обезвреженными бомбами КамАЗ

23.12.2016|16:53
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«Самосвал, груженный авиационными бомбами, спокойно разъезжает по улицам Пензы! Нормально ли транспортировать боеприпасы в таком состоянии??? Безобразие! СМИ явно этим заинтересуется» - такое сообщение прислал в редакцию ИА «ПензаИнформ» житель Пензы, сфотографировавший из своего автомобиля КамАЗ, в котором везли предметы, весьма напоминающие старые авиационные бомбы.

Как пояснили ИА «ПензаИнформ» в группе по связям с общественностью объекта «Леонидовка», в кузове КамАЗа находились остатки авиационных боеприпасов, ликвидированных на заводе по уничтожению химического оружия.

«На основании договора купли-продажи и наряда военного округа ООО «Дельтамет» вывозит на транспортных автомобилях лом от боеприпасов с целью дальнейшей реализации, в том числе на металлоперерабатывающие предприятия страны.

Боеприпасы в процессе уничтожения подвергались термическому обезвреживанию и уже как металлолом являются безопасными для транспортировки и переработки на соответствующих предприятиях. Имеются паспорта о взрывобезопасности, радиационной безопасности, протоколы количественного и качественного химического анализа.

Это, по сути, куски пустой стальной трубы, они абсолютно безопасны.

Вывоз металлолома осуществляется с ноября 2016 года. Весь объем планируется вывезти с территории объекта к марту 2017 года», - говорится в официальном комментарии.

Однако жителям областного центра, видевшим КамАЗ на улицах города, кажется, мягко говоря, странным, что необычный груз даже не был прикрыт брезентовым пологом. В одной из пензенских групп также появились фото самосвала.

«Со стороны Леонидовки их возят уже больше недели. Скорее всего, пустые, после «процедур», - пишет один из комментаторов.

«А что так демонстративно?» - задается вопросом другой.

Третий пользователь пишет: «Каждый день езжу из Пензы в Заречный по ахунской дороге. Эти самосвалы один за другим едут со стороны Леонидовки - Золоторевки мне навстречу».

Напомним: работы по уничтожению химического оружия на объекте «Леонидовка» завершились в сентябре 2015 года. За время работы объекта было уничтожено 6 885 тонн авиационных химических боеприпасов, что составляло 17% общего химоружия РФ. На объекте решили разместить крупную часть войск противовоздушной обороны. В настоящее время передислокация завершается.

Фото Романа Амстиславского.

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Гость|23.12.2016 17:36|

Несколько лет назад забор,огораживающий здание транспортной милиции и транспортной прокуратуры, был сделан из корпусов авиабомб. Мало того,часть забора около областной больницы, сделан из корпусов снарядов! А что,разве нельзя это делать? На мой взгляд-весьма и весьма рациональное решение. Кстати,посмотрите на просадку этого грузовика-явно видно-везут пустышки!

Гость|23.12.2016 17:49|

Такое впечатление, что на первой же кочке одна из этих бывших бомб вылетит в лобовое стекло идущей сзади машины. Все ли тут в порядке с правилами перевозки?

Гость|23.12.2016 17:59|

ты дурак или как может тебе в лоб прилетит дак поумнееш немного

Гость|23.12.2016 18:41|

Вообще такие вещи в открытом виде не перевозят, не важно какие они, хоть муляж.

Гость|23.12.2016 18:46|

Теперь понятно,почему прошедшим летом все Ахуны были в дыму,ажители города болели,непонятно чем и кашляли.Наши барыги деактивировали корпуса бомб из под химоружия прямым обжигом,чтобы продать!

Гость|23.12.2016 21:13|

Из Леонидовки? Почему брезентом не накрыли, как обычно?

Гость|23.12.2016 21:15|

С них течет какая-то гадость. Это опасней настойки боярышника?

Гость|23.12.2016 21:18|

Гость писал(a):

Гость|23.12.2016 21:13|

Из Леонидовки? Почему брезентом не накрыли, как обычно?

Дебилы потому что! А у гайцов глаза мехом обшиты, они у них лишь в засаде на пешеходном переходе открываются. Как к примеру сегодня у ТЦ Весна в Запрудном. Аж 2 экипажа. А то, что у перехода автобусы - троллейбусы стоят и обзор закрывают им пох...Так даже удобнее шкурить водителей

Гость|23.12.2016 22:15|

Вы тупорезы

Гость|23.12.2016 22:26|

Все комменты, кроме первого, по-моему от "не далеких" людей....

Гость|23.12.2016 22:38|

Гость писал(a):

от "не далеких" людей....
Ага, не очень далёких...

Гость|23.12.2016 22:41|

Всех увидевших и не позвонивших в органы - посодют... Атавизм!

Гость|23.12.2016 22:44|

У Марьванны чуть припадок сердца не случился, когда в 1974 услышала по советскому радио о забастовке трудящихся в Бразилии. Сильно испугалась за своё будущее...

Гость|23.12.2016 23:42|

Куда они их возят как металлолом? на какую базу

Гость|24.12.2016 00:21|

Их на Дизельном переплавят на фольгу для шоколадок.

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