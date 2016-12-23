23.12.2016 | 16:53

«Самосвал, груженный авиационными бомбами, спокойно разъезжает по улицам Пензы! Нормально ли транспортировать боеприпасы в таком состоянии??? Безобразие! СМИ явно этим заинтересуется» - такое сообщение прислал в редакцию ИА «ПензаИнформ» житель Пензы, сфотографировавший из своего автомобиля КамАЗ, в котором везли предметы, весьма напоминающие старые авиационные бомбы.

Как пояснили ИА «ПензаИнформ» в группе по связям с общественностью объекта «Леонидовка», в кузове КамАЗа находились остатки авиационных боеприпасов, ликвидированных на заводе по уничтожению химического оружия.

«На основании договора купли-продажи и наряда военного округа ООО «Дельтамет» вывозит на транспортных автомобилях лом от боеприпасов с целью дальнейшей реализации, в том числе на металлоперерабатывающие предприятия страны.

Боеприпасы в процессе уничтожения подвергались термическому обезвреживанию и уже как металлолом являются безопасными для транспортировки и переработки на соответствующих предприятиях. Имеются паспорта о взрывобезопасности, радиационной безопасности, протоколы количественного и качественного химического анализа.

Это, по сути, куски пустой стальной трубы, они абсолютно безопасны.

Вывоз металлолома осуществляется с ноября 2016 года. Весь объем планируется вывезти с территории объекта к марту 2017 года», - говорится в официальном комментарии.

Однако жителям областного центра, видевшим КамАЗ на улицах города, кажется, мягко говоря, странным, что необычный груз даже не был прикрыт брезентовым пологом. В одной из пензенских групп также появились фото самосвала.

«Со стороны Леонидовки их возят уже больше недели. Скорее всего, пустые, после «процедур», - пишет один из комментаторов.

«А что так демонстративно?» - задается вопросом другой.

Третий пользователь пишет: «Каждый день езжу из Пензы в Заречный по ахунской дороге. Эти самосвалы один за другим едут со стороны Леонидовки - Золоторевки мне навстречу».

Напомним: работы по уничтожению химического оружия на объекте «Леонидовка» завершились в сентябре 2015 года. За время работы объекта было уничтожено 6 885 тонн авиационных химических боеприпасов, что составляло 17% общего химоружия РФ. На объекте решили разместить крупную часть войск противовоздушной обороны. В настоящее время передислокация завершается.

Фото Романа Амстиславского.