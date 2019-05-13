13.05.2019 | 16:31

Обнародованы сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год членов правительства Пензенской области.

Врио вице-губернатора, первый заместитель председателя правительства - руководитель аппарата губернатора и правительства Пензенской области Лариса Рябихина задекларировала доход в размере 2 млн 614 тыс. 901 рубль. В ее собственности четверть квартиры (74,8 кв. м), половина квартиры (88,3 кв. м), хозпостройка (73,3 кв. м).

Ее супруг в 2018 году получил 819 тыс. 988 рублей. Он владеет долями в тех же квартирах, а также автомобилями Nissan и Volkswagen.

Председатель правительства Николай Симонов сообщил о доходе в сумме 6 млн 534 тыс. 157 рублей. Ему принадлежат земельный участок (600 кв. м), жилой дом (30 кв. м), квартира (140 кв. м), сарай (12 кв. м) и автомобиль Toyota.

Жена Николая Симонова получила 5 млн 220 тыс. 896 рублей. В ее собственности половина участка (1 853 кв. м), дом (228,6 кв. м), квартира (29,9 кв. м), два нежилых помещения (565 и 116,3 кв. м).

Первый зампред Андрей Лузгин сообщил о доходе в сумме 4 млн 793 тыс. 604 рубля. Ему принадлежит квартира (41,1 кв. м) и автомобиль BMW. Супруга получила 3 млн 247 тыс. 490 рублей. Она владеет квартирой (74,7 кв. м).

Заместитель председателя Валерий Беспалов задекларировал годовой доход в размере 1 млн 916 тыс. 599 рублей. В его собственности гараж (22,3 кв. м), восьмая часть автостоянки (260,3 кв. м) и автомобиль Mitsubishi. Жена получила 170 тыс. 634 рубля. Ей принадлежит половина квартиры (100,4 кв. м), две квартиры (56,5 и 61,6 кв. м) и гараж (19,1 кв. м).

Зампред Юрий Денисов в 2017-м получил 2 млн 445 тыс. 386 рублей. Он владеет двумя земельными участками (1 500 и 23 кв. м), жилым домом (135,3 кв. м), четвертыми долями в двух квартирах (97,7 и 79,4 кв. м), гаражом (23 кв. м) и автомобилем Hyundai.

Заместитель председателя Дмитрий Семенов указал доход в сумме 1 млн 922 тыс. 384 рубля. Он владеет тремя земельными участками (355, 1 400 и 161 кв. м), жилым домом (185,3 кв. м), третьей частью квартиры (60,3 кв. м) и гаражом (22,9 кв. м). В его автопарке «Москвич», Renault и SsangYong.

Супруга Дмитрия Семенова получила 1 млн 27 тыс. 127 рублей. Ей принадлежат моторная лодка Skyboat и лодочный прицеп Respo.

Зампред Василий Трохин задекларировал доход в размере 2 млн 85 тыс. 594 рубля. Он владеет третьей частью квартиры (52,7 кв. м) и автомобилем Volkswagen. Жена получила 132 тыс. 950 рублей. Ей принадлежит земельный участок (4 500 кв. м) и третья часть квартиры (52,7 кв. м).

Зампред Олег Ягов получил 2 млн 238 тыс. 661 рубль. В его собственности четверть жилого дома (76,3 кв. м), четверть квартиры (61,3 кв. м) и автомобиль Volkswagen. Супруга за год получила 688 тыс. 579 рублей. Она владеет участком (762 кв. м), четвертью квартиры (61,3 кв. м) и квартирой (41,2 кв. м).