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Политика | Ирина Ширшина уволилась с поста заместителя мэра Пензы

06.05.2019|11:16
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В понедельник, 6 мая, Ирина Ширшина уволилась с должности заместителя главы администрации Пензы.

«Она подала заявление об увольнении по собственному желанию, и Виктор Николаевич (глава администрации Пензы Виктор Кувайцев. - Прим. ред.) его подписал», -

сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе мэрии.

Ирина Ширшина находилась под домашним арестом с 5 августа 2017 года. В последний раз срок этой меры пресечения был продлен 1 февраля текущего года до 6 мая.

Заместителю мэра инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями и их превышение, а также мошенничество и покушение на мошенничество.

Еще двумя фигурантами дела являются бывший вице-губернатор Валерий Савин и заместитель директора МУП «Объединенная городская служба архитектуры, градостроительства и технической инвентаризации» Татьяна Титкова.

Судебный процесс в Ленинском райсуде начался в августе 2018 года и длится до сих пор.

30 апреля 2019-го Ленинский районный суд заменил Ирине Ширшиной домашний арест подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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Гость|06.05.2019 11:32|

На фото Транс?

Гость|06.05.2019 11:34|

Почет и хвала, что она обвиняется в таких статьях УК РФ!!!

Гость|06.05.2019 11:44|

С такой Харёй меДка бы!

Гость|06.05.2019 11:47|

Тоже в бане спалилась?

Гость|06.05.2019 11:51|

penzainform.ru писал(a):

Она подала заявление об увольнении по собственному желанию,
Почему все это это время налогоплательшики спонсировали выплату немаленькой зарплаты человеку обвиняемому в уголовных преступлениях?

Гость|06.05.2019 11:52|

Мода пошла какая то не понятная;в баню ходить с оптическим прицелом!

Гость|06.05.2019 11:52|

Представление окончено!

В дальнейшем спектакле участвуют другие артисты!!!

Гость|06.05.2019 11:53|

Кувайцев благославил ее на добрые дела и отпустил с миром.

Гость|06.05.2019 11:53|

Что ж получается, что она два года сидела дома и получала зарплату?

Гость|06.05.2019 11:53|

Мерзость

Гость|06.05.2019 12:08|

Так только в Пензе рука руку моет и довольно не хило.

Гость|06.05.2019 12:10|

Куда ж теперь то ее друг устроит?

Гость|06.05.2019 12:10|

Гость писал(a):

Что ж получается, что она два года сидела дома и получала зарплату?

Причем большую! Может и премии выплачивали.

Гость|06.05.2019 12:10|

Где ещё у нас много денежек своровать можно)

Гость|06.05.2019 12:19|

Эх Ирка, а я думал свидимся, хоть бы недельку поработала, даже и не зашла.... Обидно...

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Имя: Гость
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