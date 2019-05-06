06.05.2019 | 11:16

В понедельник, 6 мая, Ирина Ширшина уволилась с должности заместителя главы администрации Пензы.

«Она подала заявление об увольнении по собственному желанию, и Виктор Николаевич (глава администрации Пензы Виктор Кувайцев. - Прим. ред.) его подписал», -

сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе мэрии.

Ирина Ширшина находилась под домашним арестом с 5 августа 2017 года. В последний раз срок этой меры пресечения был продлен 1 февраля текущего года до 6 мая.

Заместителю мэра инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями и их превышение, а также мошенничество и покушение на мошенничество.

Еще двумя фигурантами дела являются бывший вице-губернатор Валерий Савин и заместитель директора МУП «Объединенная городская служба архитектуры, градостроительства и технической инвентаризации» Татьяна Титкова.

Судебный процесс в Ленинском райсуде начался в августе 2018 года и длится до сих пор.

30 апреля 2019-го Ленинский районный суд заменил Ирине Ширшиной домашний арест подпиской о невыезде и надлежащем поведении.