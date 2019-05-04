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Политика | Иван Белозерцев завел аккаунт в «Одноклассниках»

04.05.2019|10:04
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Губернатор Иван Белозерцев завел официальный аккаунт в социальной сети «Одноклассники», так что теперь жители Пензенской области смогут общаться с ним и там. До этого у них была возможность обратиться к главе региона только в Twitter и Instagram.

«Сегодня люди, как молодые, так и старшего возраста, проводят много времени в сети Интернет, в том числе и в социальных сетях, где общаются, получают информацию и т. д. Опыт взаимодействия с гражданами, который я уже имею, доказал значимость такого способа коммуникации. И это взаимодействие будет расширяться. Я всегда открыт для общения и того же требую от подчиненных», - пояснил Иван Белозерцев.

Как уточнили в пресс-службе правительства, найти губернатора в «Одноклассниках» можно по ссылке ok.ru/profile/574457330255.

На данный момент глава региона разместил там четыре поста. Один из них - его школьная фотография с подписью: «Думал ли я, простой орловский парень, что судьба приведет меня в Пензенскую область, где я состоюсь как человек, полюблю эту землю и ее людей...»

Источник — фото ok.ru/profile/574457330255
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Гость|04.05.2019 10:22|

Отличная новость!

Гость|04.05.2019 10:22|

Всё! Теперь ещё ближе к пролетариям!Ура!

Гость|04.05.2019 10:24|

Человек помыл крышу дома и сразу идеи в голову пришли:)

Выборы дело сурьёзное. Особенно, когда Единая Россия везде в пролёте не только в одноклассниках зарегестрируешься :)) там ещё много соц сетей. На ютубе блогерром ещё можно стать. Первый блогер Губернатор! А лучше Пранкером:) Искусственным интеллектом, ещё можно занятся ну так типа в курсе для престижа понт отличный:)

Гость|04.05.2019 10:27|

Гость писал(a):

Человек помыл крышу дома и сразу идеи в голову пришли:)

Выборы дело сурьёзное. Особенно, когда Единая Россия везде в пролёте не только в одноклассниках зарегестрируешься :)) там ещё много соц сетей. На ютубе блогерром ещё можно стать. Первый блогер Губернатор! А лучше Пранкером:) Искусственным интеллектом, ещё можно занятся ну так типа в курсе для престижа понт отличный:)

И еще по указани. сверху.

Гость|04.05.2019 10:28|

Ну когда дети в соцсетях сидят и фотки выкладывают ещё можно понять. А вот когда солидный человек, пенс этим занят, вместо того, чтоб делом наконец занятся настоящим -это просто издевательство!

Гость|04.05.2019 10:31|

Это недовольных выявлять будут, кто комент ругательный напишет яму - того за жабры сразу возьмут и в дурку.

Дмитрий Н. Мотовилов|04.05.2019 10:32|

Аккаунт неудачный. Практически весь завешан рекламой.

Гость|04.05.2019 10:35|

Знать скоро "уйдут",а здесь вот Он ,Наш- народный губернатор. Жалеть будете потом и вспоминать добрым словом.

Гость|04.05.2019 10:51|

Какой рекламой завешен?

Гость|04.05.2019 10:54|

Гость писал(a):

Какой рекламой завешен?
Бордюров.

Гость|04.05.2019 10:59|

Лучше бы написал,что он думает про Стрючкова

Гость|04.05.2019 11:00|

Отстаньте Вы от этих бордюров,новый скоро может так завернуть,что пукнуть не сможете и обсуждение новостей будет закрыто.

Гость|04.05.2019 11:04|

Сделай секции для детей бесплатные

Гость|04.05.2019 11:10|

Гость писал(a):

новый скоро
А вот с этого места поподробней, пожалуйста...

Гость|04.05.2019 11:13|

А кто новый будет? Ежели руденский, тады дааа,завернёт салазки.

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Имя: Гость
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