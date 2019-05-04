04.05.2019 | 10:04

Губернатор Иван Белозерцев завел официальный аккаунт в социальной сети «Одноклассники», так что теперь жители Пензенской области смогут общаться с ним и там. До этого у них была возможность обратиться к главе региона только в Twitter и Instagram.

«Сегодня люди, как молодые, так и старшего возраста, проводят много времени в сети Интернет, в том числе и в социальных сетях, где общаются, получают информацию и т. д. Опыт взаимодействия с гражданами, который я уже имею, доказал значимость такого способа коммуникации. И это взаимодействие будет расширяться. Я всегда открыт для общения и того же требую от подчиненных», - пояснил Иван Белозерцев.

Как уточнили в пресс-службе правительства, найти губернатора в «Одноклассниках» можно по ссылке ok.ru/profile/574457330255.

На данный момент глава региона разместил там четыре поста. Один из них - его школьная фотография с подписью: «Думал ли я, простой орловский парень, что судьба приведет меня в Пензенскую область, где я состоюсь как человек, полюблю эту землю и ее людей...»