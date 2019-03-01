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Политика | Елена Рогова останется на посту омбудсмена Пензенской области

01.03.2019|13:16
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В четверг, 28 февраля, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова оставила на посту омбудсмена Пензенской области Елену Рогову.

«За пять лет работы Елена Рогова заключила 27 соглашений о сотрудничестве с органами государственной власти и местного самоуправления, рассмотрела более 5 500 обращений граждан, подготовила четыре ежегодных доклада. Поддерживаю ее кандидатуру на должность регионального омбудсмена и надеюсь на дальнейшее эффективное взаимодействие», - заявила Татьяна Москалькова.

Елена Рогова рассказала федеральному омбудсмену о случаях, когда удалось восстановить нарушенные права заявителей. Так, по ее словам, стало поступать меньше жалоб на переселение из ветхого аварийного жилья, была налажена работа ФАПа, предоставлена медицинская помощь пациентке больницы.

«Елена Николаевна родилась 7 ноября 1976 года в Городище Пензенской области. В 1998 году окончила Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева по специальности «юриспруденция».

До назначения на должность регионального уполномоченного по правам человека 14 февраля 2014 года работала в правительстве Пензенской области», - сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

Источник — фото ombudsmanrf.org
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Гость|01.03.2019 13:42|

penzainform.ru писал(a):

меньше жалоб на переселение из ветхого аварийного жилья
А в какое жилье переселили в зарю не рассказала.

Гость|01.03.2019 13:45|

penzainform.ru писал(a):

была налажена работа ФАПа, предоставлена медицинская помощь пациентке больницы.
И все жидковатг как то вывод ни чего особенного не сделано.

Гость|01.03.2019 14:05|

Что за поганое слово-омбудсмен

Гость|01.03.2019 14:11|

Звучит как матерное. Просто смотрящая за шпаной.

Гость|01.03.2019 14:56|

А Елена Рогова в курсе что до Каменки не доехали врачи до детей...стыд и позор врачам которые просто проигнорировали посещение детей...а они ведь ждали

Имя: Гость
Комментарий:

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