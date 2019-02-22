22.02.2019 | 10:33

На сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 22 февраля, депутаты утвердили схему одномандатных избирательных округов.

Как сообщил заместитель главы города Иван Краснов, в 2019 году на выборах в думу из 35 депутатов 25 будут избираться по одномандатным округам. Таким образом, количество округов уменьшается, а сами они увеличиваются по площади и по числу избирателей. Если раньше в каждом округе было 10-11 тысяч человек, то теперь будет 15-16 тысяч.

Еще 10 депутатов пройдут в думу по спискам политических партий пропорционально голосам избирателей.

Выборы депутатов Пензенской городской думы VII созыва состоятся в сентябре.