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Политика | В Пензе сократится количество избирательных округов

22.02.2019|10:33
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На сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 22 февраля, депутаты утвердили схему одномандатных избирательных округов.

Как сообщил заместитель главы города Иван Краснов, в 2019 году на выборах в думу из 35 депутатов 25 будут избираться по одномандатным округам. Таким образом, количество округов уменьшается, а сами они увеличиваются по площади и по числу избирателей. Если раньше в каждом округе было 10-11 тысяч человек, то теперь будет 15-16 тысяч.

Еще 10 депутатов пройдут в думу по спискам политических партий пропорционально голосам избирателей.

Выборы депутатов Пензенской городской думы VII созыва состоятся в сентябре.

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Гость|22.02.2019 10:42|

ТОВАРИЩ! ПОМНИ,КАК ГОЛОСОВАЛИ ПО ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ!

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