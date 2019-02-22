22.02.2019 | 16:56

В прокуратуре Пензенской области рассказали о нарушениях федерального законодательства о противодействии коррупции, допущенных теперь уже бывшими депутатами городской думы Андреем Доловым (избирательный округ № 28) и Александром Пичугиным (округ № 34).

Их полномочия были досрочно прекращены на сессии представительного органа в пятницу, 22 февраля, на основании представления прокуратуры и заявления губернатора от 21 февраля.

«Депутаты предоставили недостоверные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, поданные на себя и членов семьи за 2017 год. Ими не указана часть полученных доходов, участие в коммерческих организациях и иные необходимые сведения», - пояснила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В декларациях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год (сведения были обнародованы городской думой в 2018-м) Андрей Долов указал доход в размере 910 тыс. 489 рублей, Александр Пичугин - 1 млн 173 тыс. 389 рублей.

В 2017 году обнаружилось, что требования антикоррупционного законодательства при предоставлении сведений о доходах и расходах за 2015 год нарушили 14 депутатов думы, Александр Пичугин был в их числе. Тогда досрочно сложили полномочия три народных избранника.