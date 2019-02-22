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Политика | Прокуратура прокомментировала причины ухода двоих депутатов из думы

22.02.2019|16:56
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В прокуратуре Пензенской области рассказали о нарушениях федерального законодательства о противодействии коррупции, допущенных теперь уже бывшими депутатами городской думы Андреем Доловым (избирательный округ № 28) и Александром Пичугиным (округ № 34).

Их полномочия были досрочно прекращены на сессии представительного органа в пятницу, 22 февраля, на основании представления прокуратуры и заявления губернатора от 21 февраля.

«Депутаты предоставили недостоверные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, поданные на себя и членов семьи за 2017 год. Ими не указана часть полученных доходов, участие в коммерческих организациях и иные необходимые сведения», - пояснила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В декларациях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год (сведения были обнародованы городской думой в 2018-м) Андрей Долов указал доход в размере 910 тыс. 489 рублей, Александр Пичугин - 1 млн 173 тыс. 389 рублей.

В 2017 году обнаружилось, что требования антикоррупционного законодательства при предоставлении сведений о доходах и расходах за 2015 год нарушили 14 депутатов думы, Александр Пичугин был в их числе. Тогда досрочно сложили полномочия три народных избранника.

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Гость|22.02.2019 17:27|

penzainform.ru писал(a):

Депутаты предоставили недостоверные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, поданные на себя и членов семьи за 2017 год.
penzainform.ru писал(a):
Андрей Долов указал доход в размере 910 тыс. 489 рублей, Александр Пичугин - 1 млн 173 тыс. 389 рублей.
Вот так бабушка и Юрин день. Получается депутаты врунишки!

Гость|22.02.2019 17:35|

penzainform.ru писал(a):

при предоставлении сведений о доходах и расходах за 2015 год нарушили 14 депутатов думы
а когда еще 12 от депутатятся

Гость|22.02.2019 17:45|

penzainform.ru писал(a):

прокуратуре Пензенской области
когда 12 ускорение придадите.

Гость|22.02.2019 17:55|

Зачем, там держат "памятника" Зиновьева?! Выглядывает как красное солнышко, перед очередными выборами...

Гость|22.02.2019 17:56|

Красивое фото к новости на ПензИнфе, с тонким намеком на то, что честных там нет. Все кресла пусты!

Гость|22.02.2019 18:19|

Я только не понял, сведения ЗА 2017 ГОД? Ничего не путаю? Поданы В 2018 ГОДУ? Так сложно было в 218 году проверить правдивость представленных сведений? Почему только в 2019 году прокуратура засуетилась??? Кого в прокуратуре за "просрочку" привлекли к дисциплинарной ответственности привлекли? Или опять началась компания по борьбе с очередным злом?

Гость|22.02.2019 18:21|

Гость писал(a):

когда 12 ускорение придадите
придут такие же ставленники и блатные

Гость|22.02.2019 18:34|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Депутаты предоставили недостоверные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, поданные на себя и членов семьи за 2017 год.
penzainform.ru писал(a):
Андрей Долов указал доход в размере 910 тыс. 489 рублей, Александр Пичугин - 1 млн 173 тыс. 389 рублей.
Вот так бабушка и Юрин день. Получается депутаты врунишки!
Жулики и воры.

Гость|22.02.2019 18:35|

Гость писал(a):

Я только не понял, сведения ЗА 2017 ГОД? Ничего не путаю? Поданы В 2018 ГОДУ? Так сложно было в 218 году проверить правдивость представленных сведений? Почему только в 2019 году прокуратура засуетилась??? Кого в прокуратуре за "просрочку" привлекли к дисциплинарной ответственности привлекли? Или опять началась компания по борьбе с очередным злом?
Сейчас речь идет о сведениях за 2018 год! И опять Пичугин!

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