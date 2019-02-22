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Политика | Пензенские депутаты пообещали не злоупотреблять закрытыми заседаниями

22.02.2019|12:19
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В пятницу, 22 февраля, в Пензенской городской думе поставили точку в вопросе проведения депутатами закрытых заседаний.

Как пояснил заместитель главы Пензы Иван Краснов, они могут проводиться, это предусмотрено регламентами и самой думы, и муниципального образования, и органа муниципальной власти.

«Но, надеюсь, мы никогда не прибегнем к такой необходимости», - добавил он.

«Создается теоретическая возможность, но в практическом плане никто не намерен злоупотреблять этой нормой регламента. Подобных вопросов мы ставить не будем», - прокомментировал глава Пензы Николай Тактаров.

По его словам, проведение закрытого заседания депутатов могут вызвать только какие-то форс-мажорные обстоятельства, «чтобы не будоражить население». В качестве примера такого обстоятельства он назвал экологическую катастрофу.

В любом случае, если закрытое заседание все-таки состоится, на нем смогут присутствовать сотрудники прокуратуры и Следственного комитета.

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Гость|22.02.2019 12:33|

Зачем народным избранником прятаться от народа?! Какие решения принимают скрытно?!

Гость|22.02.2019 12:38|

Вообще параллельно что эти кнопкодавы делают. Они обычные шестёрки Кремля. Как им сказали так и нажали. Короче нахрен они не нужны эти депутаты. Смысла в них нет.

Гость|22.02.2019 12:42|

Гость писал(a):

Зачем народным избранником прятаться от народа?! Какие решения принимают скрытно?!

Обязаловку устроили по оплате за мусор, вот зачем. Человек услугой не пользуется, его заставляют платить. Так можно и всех в тюрьму посадить под благовидным предлогом профилактике правонарушений.

Гость|22.02.2019 12:42|

Согласен депутатить на уровне области надо прекращать декларации пусть учатся сначало заполнять арефметику вспомнят.

Гость|22.02.2019 12:43|

Депутатов всех разагнать они не кому не нужны толку от них нет только бюджетные деньги на них тратить

Гость|22.02.2019 13:15|

Депутаты как Фас антимонопольная служба. Жрут бюджет, толку нет. Зачем они реально нужны если как Кремль сказал так и сделали? Смысл в Вас депутаты? Отменить нахрен выборы все деньги депутатские пенсионерам распределить или детям бесплатное питание в школах и садах сделать.

Гость|22.02.2019 13:20|

В отставку!

Всех!

Сложили полномочия 3 депутата,и остальных туда же!

Никто и не заметит,что их нет.

Кто-нибудь из них возразил про вывоз мусора,да и по остальным вопросам тоже?

А главу этой конторы на пенсию,крыжовник выращивать!

Гость|22.02.2019 13:23|

да хоть орган слушать

Гость|22.02.2019 13:24|

Орган слушать всем!

Каждый день по нескольку часов!

Имя: Гость
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