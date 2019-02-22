22.02.2019 | 12:19

В пятницу, 22 февраля, в Пензенской городской думе поставили точку в вопросе проведения депутатами закрытых заседаний.

Как пояснил заместитель главы Пензы Иван Краснов, они могут проводиться, это предусмотрено регламентами и самой думы, и муниципального образования, и органа муниципальной власти.

«Но, надеюсь, мы никогда не прибегнем к такой необходимости», - добавил он.

«Создается теоретическая возможность, но в практическом плане никто не намерен злоупотреблять этой нормой регламента. Подобных вопросов мы ставить не будем», - прокомментировал глава Пензы Николай Тактаров.

По его словам, проведение закрытого заседания депутатов могут вызвать только какие-то форс-мажорные обстоятельства, «чтобы не будоражить население». В качестве примера такого обстоятельства он назвал экологическую катастрофу.

В любом случае, если закрытое заседание все-таки состоится, на нем смогут присутствовать сотрудники прокуратуры и Следственного комитета.