В пятницу, 22 февраля, в Пензенской городской думе поставили точку в вопросе проведения депутатами закрытых заседаний.
Как пояснил заместитель главы Пензы Иван Краснов, они могут проводиться, это предусмотрено регламентами и самой думы, и муниципального образования, и органа муниципальной власти.
«Но, надеюсь, мы никогда не прибегнем к такой необходимости», - добавил он.
«Создается теоретическая возможность, но в практическом плане никто не намерен злоупотреблять этой нормой регламента. Подобных вопросов мы ставить не будем», - прокомментировал глава Пензы Николай Тактаров.
По его словам, проведение закрытого заседания депутатов могут вызвать только какие-то форс-мажорные обстоятельства, «чтобы не будоражить население». В качестве примера такого обстоятельства он назвал экологическую катастрофу.
В любом случае, если закрытое заседание все-таки состоится, на нем смогут присутствовать сотрудники прокуратуры и Следственного комитета.
Зачем народным избранником прятаться от народа?! Какие решения принимают скрытно?!