22.02.2019 | 10:26

В пятницу, 22 февраля, на сессии Пензенской городской думы рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий трех депутатов - Олега Ратникова, Андрея Долова и Александра Пичугина.

Олег Ратников обратился с заявлением о прекращении полномочий в связи с занятостью, сообщил заместитель главы города Иван Краснов.

Андрей Долов освобождается на основании представления прокуратуры и заявления губернатора от 21 февраля в связи с нарушением антикоррупционного законодательства: в сведениях о доходах и расходах у него обнаружились ошибки.

Полномочия Александра Пичугина были прекращены по той же причине.

В 2017 году обнаружилось, что требования антикоррупционного законодательства при предоставлении сведений о доходах и расходах за 2015 год нарушили 14 депутатов Пензенской городской думы. Досрочно сложили полномочия трое из них.