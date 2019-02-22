В пятницу, 22 февраля, на сессии Пензенской городской думы рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий трех депутатов - Олега Ратникова, Андрея Долова и Александра Пичугина.
Олег Ратников обратился с заявлением о прекращении полномочий в связи с занятостью, сообщил заместитель главы города Иван Краснов.
Андрей Долов освобождается на основании представления прокуратуры и заявления губернатора от 21 февраля в связи с нарушением антикоррупционного законодательства: в сведениях о доходах и расходах у него обнаружились ошибки.
Полномочия Александра Пичугина были прекращены по той же причине.
В 2017 году обнаружилось, что требования антикоррупционного законодательства при предоставлении сведений о доходах и расходах за 2015 год нарушили 14 депутатов Пензенской городской думы. Досрочно сложили полномочия трое из них.
(Пичуга) (род. в 1965 году) — влиятельный российский криминальный авторитет, вор в законе, неоднократно судим за кражи и грабежи, один из лидеров уголовного мира республики Коми, где выступает в качестве «криминального судьи» при разборе различных конфликтов, входил в окружение вора в законе Деда Хасана, проживал в Москве и Сыктывкаре.