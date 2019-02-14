14.02.2019 | 09:38

Представители Сурского края принимают участие в работе двухдневного Российского инвестиционного форума, который начался в четверг, 14 февраля.

Об этом написал губернатор Иван Белозерцев в Twitter.

«Делегация Пензенской области под моим руководством начала работу на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Намечены ряд деловых встреч и подписания соглашений. В рамках форума состоится пленарное заседание с участием Д. А. Медведева. На площадке форума работает стенд региона», - сообщил Иван Белозерцев.

Лацканы пиджаков делегатов украшают значки с надписью «А мы из Пензы».

«Для нас это символично. Регион в годы войны многое сделал для Победы, земляки прославляли область. Легендарные слова на Рейхстаге написал гв. лейтенант Морозов. И сегодня жители прославляют область. Они могут гордо говорить: «А мы из Пензы!» - отметил Иван Белозерцев.

В программу форума входит День молодежного предпринимательства, на котором пензенцы представят электромопед RedMoped, изобретенный юными жителями Сурского края.