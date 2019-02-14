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Политика | Делегаты от области на форуме в Сочи носят значки «А мы из Пензы»

14.02.2019|09:38
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Представители Сурского края принимают участие в работе двухдневного Российского инвестиционного форума, который начался в четверг, 14 февраля.

Об этом написал губернатор Иван Белозерцев в Twitter.

«Делегация Пензенской области под моим руководством начала работу на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Намечены ряд деловых встреч и подписания соглашений. В рамках форума состоится пленарное заседание с участием Д. А. Медведева. На площадке форума работает стенд региона», - сообщил Иван Белозерцев.

Лацканы пиджаков делегатов украшают значки с надписью «А мы из Пензы».

«Для нас это символично. Регион в годы войны многое сделал для Победы, земляки прославляли область. Легендарные слова на Рейхстаге написал гв. лейтенант Морозов. И сегодня жители прославляют область. Они могут гордо говорить: «А мы из Пензы!» - отметил Иван Белозерцев.

В программу форума входит День молодежного предпринимательства, на котором пензенцы представят электромопед RedMoped, изобретенный юными жителями Сурского края.

Источник — фото: twitter.com/belozercevia
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Гость|14.02.2019 10:08|

Для нас это символично. Регион в годы войны многое сделал для Победы, земляки прославляли область. Легендарные слова на Рейхстаге написал гв. лейтенант Морозов. И сегодня жители прославляют область. Они могут гордо говорить: «А мы из Пензы!» - отметил Иван Белозерцев.

Земляк называется...

Гость|14.02.2019 10:17|

Из города Глупова они...

Гость|14.02.2019 10:17|

Очередной идиотизм

Гость|14.02.2019 10:22|

Интересно, а юные изобретатели поехали в Сочи представлять свой электромопед? Или дети работали, а поехали взрослые дяди в Сочи прогуляться?

Гость|14.02.2019 10:25|

Гость писал(a):

Интересно, а юные изобретатели поехали в Сочи представлять свой электромопед? Или дети работали, а поехали взрослые дяди в Сочи прогуляться?
Изобретатель должен изобретать, на то он и изобретатель. А дядя будет представлять, на то он и дядя. Все по чеснаку.

Гость|14.02.2019 10:26|

И что,что вы из Пензы?

Велик этот китайский привезли?

Гость|14.02.2019 11:14|

Никому эта надпись неизвестна. А в Пензе раздувают как будто акт нанесения надписи или сама надпись это что то само по себе великое. Понятно что воевала вся страна.

Гость|14.02.2019 11:19|

Гость писал(a):

Никому эта надпись неизвестна.
Как это никому не известна? А православным пензюкским поцреотам? Ради этой швали эти значки и делались... за бюджетный счет.

Имя: Гость
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