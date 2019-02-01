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Политика | Пензенской области выделят на нацпроекты более 13 млрд рублей

01.02.2019|13:43
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В пятницу, 1 февраля, Пензенскую область посетил полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, назначенный на эту должность 7 сентября 2018 года.

Первый визит нового полпреда совпал с 80-й годовщиной создания Пензенской области. С утра высокий гость посетил пансионат для молодых инвалидов «Дом Вероники» и научно-производственное предприятие «МедИнж», где изготавливают высокотехнологичные медицинские изделия.

В полдень высокий гость принял участие в совещании, посвященном социально-экономическому развитию Пензенской области в свете реализации майских указов Президента РФ, в котором обозначены задачи развития России до 2024 года.

Игорь Комаров перечислил ряд главных задач, стоящих перед областью. Так, в сфере здравоохранения это борьба с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. В образовательной области - обеспечение малышей в возрасте до трех лет местами в детских садах и поддержка юных талантов. В строительстве - увеличение объемов возведения жилья, при котором требуется не только обеспечить необходимые мощности подрядчиков, но и учитывать покупательную способность населения.

Особое внимание полпред уделил проблеме обманутых дольщиков, призвав контролировать процесс строительства жилья. По его словам, необходим превентивный мониторинг, который позволит выявлять проблемы на ранней стадии и своевременно принимать меры.

Что касается реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», то высокий гость отметил лидирующие позиции Пензенской области в Приволжском федеральном округе.

«Ситуация в регионе заметно отличается в лучшую сторону от соседей. Но надо не останавливаться, а продолжать работу, используя не только государственные средства, но и частно-государственное партнерство», - отметил он.

В свою очередь губернатор Иван Белозерцев подчеркнул: «Наша область примет участие в 51 федеральном проекте по 12 направлениям реализации указа; в целом регион к его исполнению готов».

По словам губернатора, для реализации в регионе национальных проектов требуется 38,6 млрд рублей. 25 млрд планируется направить из областного бюджета. Игорь Комаров отметил, что в федеральном бюджете на эти цели для Пензенской области предусмотрено более 13 млрд рублей.

После завершения заседания Игорь Комаров планирует принять участие в торжественном мероприятии, посвященном юбилею региона. Оно состоится в киноконцертном зале «Пенза».

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Гость|01.02.2019 14:20|

а соборчик-то ему показали?

Именно туда потрачена немалая часть бюджета области и города.

Гость|01.02.2019 14:23|

Зазвенели пилы, навострились!

Гость|01.02.2019 14:34|

Что ни слова о нац.проекте (программа о переселении из аварийного и ветхого жилья)вроде бы программа должна быть продлена в 2019г.

Гость|01.02.2019 14:47|

penzainform.ru писал(a):

сфере здравоохранения это борьба с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
скоко в Пензенской области в 2019 году запланировано

выделить денежных грантов

врачам, ученым, исследователям, изобретателям

для создания метода, технологии полного излечивания от сердечно-сосудистых заболеваний в том числе и излечивания от любого вида, типа онкологии

поставлена хоть какая то задача перед изобретателями, исследователями, учеными, врачами с выделением денежных грантов

Гость|01.02.2019 14:51|

penzainform.ru писал(a):

В строительстве - увеличение объемов возведения жилья,
если бы ктото хоть ставил бы хоть какието конкретные задачи в сфере создания инновационных строительных технологий с выделением денежных грантов изобретателям, исследователям

в Пензенской области давным давно бы построили левитирующие в небесах города и заводы

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