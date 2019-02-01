01.02.2019 | 13:43

В пятницу, 1 февраля, Пензенскую область посетил полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, назначенный на эту должность 7 сентября 2018 года.

Первый визит нового полпреда совпал с 80-й годовщиной создания Пензенской области. С утра высокий гость посетил пансионат для молодых инвалидов «Дом Вероники» и научно-производственное предприятие «МедИнж», где изготавливают высокотехнологичные медицинские изделия.

В полдень высокий гость принял участие в совещании, посвященном социально-экономическому развитию Пензенской области в свете реализации майских указов Президента РФ, в котором обозначены задачи развития России до 2024 года.

Игорь Комаров перечислил ряд главных задач, стоящих перед областью. Так, в сфере здравоохранения это борьба с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. В образовательной области - обеспечение малышей в возрасте до трех лет местами в детских садах и поддержка юных талантов. В строительстве - увеличение объемов возведения жилья, при котором требуется не только обеспечить необходимые мощности подрядчиков, но и учитывать покупательную способность населения.

Особое внимание полпред уделил проблеме обманутых дольщиков, призвав контролировать процесс строительства жилья. По его словам, необходим превентивный мониторинг, который позволит выявлять проблемы на ранней стадии и своевременно принимать меры.

Что касается реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», то высокий гость отметил лидирующие позиции Пензенской области в Приволжском федеральном округе.

«Ситуация в регионе заметно отличается в лучшую сторону от соседей. Но надо не останавливаться, а продолжать работу, используя не только государственные средства, но и частно-государственное партнерство», - отметил он.

В свою очередь губернатор Иван Белозерцев подчеркнул: «Наша область примет участие в 51 федеральном проекте по 12 направлениям реализации указа; в целом регион к его исполнению готов».

По словам губернатора, для реализации в регионе национальных проектов требуется 38,6 млрд рублей. 25 млрд планируется направить из областного бюджета. Игорь Комаров отметил, что в федеральном бюджете на эти цели для Пензенской области предусмотрено более 13 млрд рублей.

После завершения заседания Игорь Комаров планирует принять участие в торжественном мероприятии, посвященном юбилею региона. Оно состоится в киноконцертном зале «Пенза».