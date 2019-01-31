31.01.2019 | 10:55

В пятницу, 1 февраля, Пензу с рабочим визитом посетит полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Как сообщили в пресс-службе полпреда, он побывает в пансионе для молодых людей с инвалидностью «Дом Вероники», на научно-производственном предприятии «МедИнж», а также примет участие в торжественном собрании по случаю 80-летия Пензенской области, которое отмечается в 2019 году.

Кроме того, Игорь Комаров проведет совещание по вопросам социально-экономического развития региона.

Игоря Комарова назначили полномочным представителем Президента РФ в Приволжском федеральном округе 7 сентября 2018 года, до этого он был заместителем министра науки и высшего образования РФ, а ранее возглавлял госкорпорацию «Роскосмос».

Бывший полпред президента в ПФО Михаил Бабич, занимавший пост с 2011 года, указом от 24 августа был назначен послом в Белоруссии.