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Политика | В Пензу едет полпред Президента РФ Игорь Комаров

31.01.2019|10:55
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В пятницу, 1 февраля, Пензу с рабочим визитом посетит полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Как сообщили в пресс-службе полпреда, он побывает в пансионе для молодых людей с инвалидностью «Дом Вероники», на научно-производственном предприятии «МедИнж», а также примет участие в торжественном собрании по случаю 80-летия Пензенской области, которое отмечается в 2019 году.

Кроме того, Игорь Комаров проведет совещание по вопросам социально-экономического развития региона.

Игоря Комарова назначили полномочным представителем Президента РФ в Приволжском федеральном округе 7 сентября 2018 года, до этого он был заместителем министра науки и высшего образования РФ, а ранее возглавлял госкорпорацию «Роскосмос».

Бывший полпред президента в ПФО Михаил Бабич, занимавший пост с 2011 года, указом от 24 августа был назначен послом в Белоруссии.

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Гость|31.01.2019 11:09|

Какое счастье, теперь заживём!

Гость|31.01.2019 11:09|

Хлеб с солью как бы не забыть!

Гость|31.01.2019 11:17|

Говорят в Зарю приедет..

Гость|31.01.2019 11:17|

Заборы в зелёный цвет по пути следования кортежа будут красить? На стены будут вешать плакаты с изображением новых домов ?

Гость|31.01.2019 11:19|

Обязательно. Что за глупый вопрос?

Гость|31.01.2019 11:23|

Левый фронт.. Молодец господин Падалкин.. Хорошо что вызвали его.. Снега сегодня уже вечером на дорогах не будет

Гость|31.01.2019 11:23|

penzainform.ru писал(a):

а ранее возглавлял госкорпорацию «Роскосмос».
Где успешно всё завалил.Из клана Потанина.Ехал бы лучше свой родной Саратов спасал.

Гость|31.01.2019 11:25|

penzainform.ru писал(a):

Кроме того, Игорь Комаров проведет совещание по вопросам социально-экономического развития региона.
Значит снова будут грабить.

Гость|31.01.2019 11:27|

penzainform.ru писал(a):

Кроме того, Игорь Комаров проведет совещание по вопросам социально-экономического развития региона.
Чайка, Бастрыкин, Матвиенко приедут в Пензу?

Гость|31.01.2019 11:48|

Ну, а теперь пусть каждая рота промарширует передо мною и пусть громогласно повторит то, что я сказал". И мы, рота за ротой, шагали, равнение направо, на полковника, рука на ремне ружья, и орали что есть мочи: "Мы, мерзавцы, думали, что нам эта комиссия поможет. Ни хрена она нам не помогла!" Господин полковник хохотал до упаду, прямо живот надорвал.

Ярослав Гашек. "Похождения бравого солдата Швейка". Глава VIII.

Швейк — симулянт.

Гость|31.01.2019 11:49|

Гость писал(a):

Чайка, Бастрыкин, Матвиенко приедут в Пензу?
Нет ,их на 15 суток закроют за оскорбление власти (арест сенатора Арашукова) по закону сенатора Клиншаса :)

Гость|31.01.2019 11:49|

А радостные и ликующие лица граждан Пензы на пути следования кортежа покажут в новости.

Гость|31.01.2019 11:51|

Гость писал(a):

А радостные и ликующие лица граждан Пензы на пути следования кортежа покажут в новости.
Кричали женщины: ура!

И в воздух чепчики бросали!

Гость|31.01.2019 11:55|

Кто такой, зачем приедет, почему, для чего ? Тут нужна хорошая команда московских прокуроров и дивизия оперов с полусотней бухгалтеров. Далее конфискации,посадки ... и шкурить начинать с министерств, администраций ... особо интересоваться цирком, мостом, больничкой ...

Гость|31.01.2019 11:55|

Сегодня дорогу от аэропорта до центра будут усиленно от снега очищать

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Имя: Гость
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