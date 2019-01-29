29.01.2019 | 13:15

Во вторник, 29 января, на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера рассматривалось сокращение непригодного для проживания жилищного фонда на примере Пензенской области.

Зампред правительства региона Дмитрий Семенов доложил об увеличении лимитов федеральной поддержки Пензенской области в этой сфере. По его словам, с 2012 по 2018 год в ней признаны аварийными и требующими расселения 285 многоквартирных домов общей площадью около 125 тыс. кв. м.

Минстрой России предложил Пензенской области с 2019 по 2024 год расселить более 68 тыс. кв. м аварийного жилья, в котором проживают порядка 3 800 человек. На эти цели из федерального бюджета предполагается выделить более 2 млрд 800 млн рублей. Софинансирование предусматривается в соотношении 99% к 1%.

По словам Дмитрия Семенова, чтобы полностью решить проблему, региону требуется около 4 млрд 900 млн рублей. Зампред правительства предложил уточнить целевые показатели проекта и увеличить финансовую поддержку региону на период с 2019 по 2021 год за счет средств, предусмотренных в 2022, 2023 и 2024 годах. По его мнению, в этом случае в Сурском крае будет интенсивно строиться новое жилье и соответственно расселяться аварийное.

Также Дмитрий Семенов высказал ряд предложений по решению проблемы обманутых дольщиков. В частности, он поднял вопрос о выделении регионам субсидий на достройку проблемных домов. На данный момент в Пензенской области компаниям, доводящим до завершения такие объекты, предоставляются земельные участки и производятся выплаты из регионального бюджета.

«Предложения Пензенской области с учетом мнений и замечаний были поддержаны комитетом Совета Федерации», - сообщили в пресс-службе правительства региона.