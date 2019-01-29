Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|29 янв 2019|10:50
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  75.19  |  $  65.93
 

Политика | Губернатор Иван Белозерцев вошел в президиум Госсовета РФ

29.01.2019|09:11
Печать

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев включен в состав президиума Государственного совета Российской Федерации.

Соответствующее распоряжение Президента РФ Владимира Путина опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Осуществить ротацию состава президиума Государственного совета Российской Федерации», - говорится в документе.

Вместе с руководителем Пензенской области в новый состав президиума Госсовета вошли губернатор Псковской области Михаил Ведерников, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Магаданской области Сергей Носов, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, а также губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Источник — фото: Pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Гость|29.01.2019 09:25|

Вся Пенза БАРДАК.

Гость|29.01.2019 09:25|

Кузмичь вернись.

Гость|29.01.2019 09:27|

Президент РФ Владимир Путин обновил состав президиума Госсовета. Об этом говорится в распоряжении главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, в состав нового президиума вошли следующие главы регионов: губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, глава Псковской области Михаил Ведерников, руководитель Ставропольского края Владимир Владимиров, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев, губернатор Тюменской области Александр Моор, глава Магаданской области Сергей Носов и руководитель Новосибирской области Андрей Травников.

Государственный совет является совещательным органом, содействующим реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти. Членами Госсовета являются председатель Совфеда, председатель Госдумы, полпреды президента в федеральных округах, высшие должностные лица, руководители думских фракций. Для решения оперативных вопросов формируется президиум Госсовета из восьми человек. Традиционная ротация в нем происходит каждые полгода.

Гость|29.01.2019 09:32|

Теперь совсем не увидим дома,всё в Москве. А сколько дел ещё и планов.

Гость|29.01.2019 09:32|

вот пусть теперь ТАМ чешит...про кораблики,кукурузу,сок....

Гость|29.01.2019 09:35|

Да чесать то ТАМ,проще пареной репы,только пользы для города,и области в целом ноль,все СЛОВА,СЛОВА,СЛОВА....

Гость|29.01.2019 09:38|

А про корабли и остановки с подогревом он Владимиру рассказал?

Гость|29.01.2019 09:43|

Как безбожно трут адекватные комменты...Правда глаз колет?

Гость|29.01.2019 09:45|

Входит и выходит ... замечательно выходит.

Гость|29.01.2019 09:49|

Молодец! Наш любимый губернатор! Единственный кто помогает нашему городу воспарять из руин!!! Так держать!

Гость|29.01.2019 09:54|

Не слабый, а слабохарактерный ...вот. Где надо кулаком по столу, он лишь пальчиком грозит, призывает, указывает на недостатки. Жёстче надо, жёстче, ему бы ежовые рукавицы, да где их взять.

Гость|29.01.2019 09:54|

penzainform.ru писал(a):

в новый состав президиума Госсовета вошли губернатор Псковской области Михаил Ведерников, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Магаданской области Сергей Носов, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, а также губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Ну им тоже по понедельникам с утра поржать охота, зарядиться так сказать позитивом на всю неделю, да еще и в живую.

Гость|29.01.2019 09:55|

Нам бы понедельники взять,да отменить...

Гость|29.01.2019 09:55|

Ваенный а нас кармить то будут?

Гость|29.01.2019 10:02|

Как же это все мерзко.все рушится в городе,а за это почести дают.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 