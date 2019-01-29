Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев включен в состав президиума Государственного совета Российской Федерации.
Соответствующее распоряжение Президента РФ Владимира Путина опубликовано на официальном портале правовой информации.
«Осуществить ротацию состава президиума Государственного совета Российской Федерации», - говорится в документе.
Вместе с руководителем Пензенской области в новый состав президиума Госсовета вошли губернатор Псковской области Михаил Ведерников, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Магаданской области Сергей Носов, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, а также губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Вся Пенза БАРДАК.