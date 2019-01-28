28.01.2019 | 09:58

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял участие в семинаре с главами регионов по вопросам воплощения нацпроекта «Здравоохранение», который вела министр Вероника Скворцова.

Она напомнила, что работа над реализацией отдельных пунктов проекта в субъектах страны началась еще летом 2018 года, отметив выстраивание каждым регионом собственного плана действий.

Подводя итоги своего участия в семинаре, Иван Белозерцев констатировал, что в Пензенской области уже действует такой проект, как «Бережливые поликлиники», регистратуры обновляются по программе моногородов.

«Значительная часть бюджета уже сейчас направляется на строительство новых и реконструкцию существующих объектов медицины, модернизацию оборудования, внедрение новых технологий. Впереди - масштабная работа, о деталях которой мы говорили с коллегами в ходе семинара», - заявил Иван Белозерцев.

По его словам, в Пензенской области показатели по младенческой смертности уже достигли индикатива 2024 года, к которому стремятся другие субъекты. «Нам же надо стремиться к нулю в этой сфере», - процитировала губернатора пресс-служба регионального правительства.