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Политика | Лариса Рябихина будет выполнять обязанности вице-губернатора области

21.01.2019|12:10
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Исполнение обязанностей вице-губернатора Пензенской области возложено на Ларису Рябихину. О своем решении губернатор Иван Белозерцев сообщил на видеоконференции в понедельник, 21 января.

«Она будет курировать в первую очередь отрасль здравоохранения, а также ряд других, продолжая выполнять обязанности первого зампреда - руководителя аппарата», - уточнил Иван Белозерцев.

Лариса Рябихина пришла на работу в правительство из администрации Пензы в мае 2015 года в качестве руководителя аппарата главы региона. В марте 2017 года она стала совмещать свой пост с должностью первого заместителя председателя правительства.

Прежний вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин покинул пост 28 ноября 2017 года по собственному желанию. Вскоре в отношении Савина было возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в крупном размере.

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Гость|21.01.2019 12:27|

А какое от этого назначения будет счастье обывателям?

Гость|21.01.2019 12:28|

Никакого

Гость|21.01.2019 12:28|

С такой должности только вперед ногами или под белы рученьки как Савина.

Гость|21.01.2019 12:29|

Совсем кадров доверенных не осталось.

Гость|21.01.2019 12:29|

+++ На Аллею славы Новозападного кладбища!

Гость|21.01.2019 12:31|

Отжог Иван Саныч

Гость|21.01.2019 12:42|

Да кто к нам в правительство попадёт, тому не позавидуешь, долгов на нем много перед Москвой кто сядет и поедет?

Гость|21.01.2019 12:54|

Шаг верный и ожидаемый.

Гость|21.01.2019 12:54|

Обоссышься. Население области при совдепах как было, так и осталось около 2 ляма чел. Зато чиновников и больших зданий для них заметно прибавилось!

Гость|21.01.2019 13:08|

Карп, ты на руки то его посмотри, из него шофёр как из промакашки, балерина...Во!, а на это что скажешь,..бабу не проведёшь, она сердцем видит.

Гость|21.01.2019 13:15|

В сауну ее в ночную смену.

Имя: Гость
Комментарий:

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