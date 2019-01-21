21.01.2019 | 12:10

Исполнение обязанностей вице-губернатора Пензенской области возложено на Ларису Рябихину. О своем решении губернатор Иван Белозерцев сообщил на видеоконференции в понедельник, 21 января.

«Она будет курировать в первую очередь отрасль здравоохранения, а также ряд других, продолжая выполнять обязанности первого зампреда - руководителя аппарата», - уточнил Иван Белозерцев.

Лариса Рябихина пришла на работу в правительство из администрации Пензы в мае 2015 года в качестве руководителя аппарата главы региона. В марте 2017 года она стала совмещать свой пост с должностью первого заместителя председателя правительства.

Прежний вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин покинул пост 28 ноября 2017 года по собственному желанию. Вскоре в отношении Савина было возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в крупном размере.