16.05.2018 | 16:12

В Пензенской области ликвидировали региональное отделение политической Партии национальной безопасности России (ПНБР), зарегистрированное в марте 2013 года.

С соответствующим заявлением в областной суд обратилось управление Министерства юстиции РФ по региону. В иске было указано, что деятельность отделения партии в декабре прошлого года приостанавливалась судом на один месяц за нарушения.

В частности, со времени создания отделения какая-либо хозяйственная, финансовая, уставная деятельность не осуществлялась, расчетные счета не открывались, руководящие органы не собирались, печать не изготавливалась.

«По состоянию на 3 марта 2017 года члены политической партии в региональном отделении отсутствуют, по адресу, указанному в учредительных документах, совет регионального отделения не существует», - сообщили в пресс-службе облсуда.

Указанные нарушения так и не устранены до настоящего времени, что послужило основанием для ликвидации регионального отделения ПНБР.