Максим Иванкин стал директором Департамента ЖКХ Пензы

15.05.2018 | 11:01

Максим Иванкин, ранее занимавший пост директора МУП «Пензадормост», возглавил городской департамент ЖКХ. Он приступил к исполнению обязанностей с понедельника, 14 мая.

О новом назначении сообщил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев на аппаратном совещании, состоявшемся во вторник, 15 мая.

«Максим Иванкин обязан обеспечивать эффективное использование и контроль за соблюдением действующего законодательства в сфере эксплуатации и ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства, внешнего благоустройства и инженерной инфраструктуры города», - пояснили в пресс-службе администрации Пензы.

Максим Иванкин стал директором «Пензадормоста» в начале декабря прошлого года. Перед этим он оставил пост руководителя городского управления транспорта и связи.