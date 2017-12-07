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Политика | Максим Иванкин стал директором Департамента ЖКХ Пензы

15.05.2018|11:01
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Максим Иванкин, ранее занимавший пост директора МУП «Пензадормост», возглавил городской департамент ЖКХ. Он приступил к исполнению обязанностей с понедельника, 14 мая.

О новом назначении сообщил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев на аппаратном совещании, состоявшемся во вторник, 15 мая.

«Максим Иванкин обязан обеспечивать эффективное использование и контроль за соблюдением действующего законодательства в сфере эксплуатации и ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства, внешнего благоустройства и инженерной инфраструктуры города», - пояснили в пресс-службе администрации Пензы.

Максим Иванкин стал директором «Пензадормоста» в начале декабря прошлого года. Перед этим он оставил пост руководителя городского управления транспорта и связи.

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Гость|15.05.2018 11:22|

Грамотный, неподкупный, человек своего дела! Забываете подписывать

Гость|15.05.2018 11:27|

Гость писал(a):

Грамотный, неподкупный, человек своего дела! Забываете подписывать
сам не себя не похвалишь, никто не похвалит

Гость|15.05.2018 11:36|

Медведев на пост министра ЖКХ и строительства поставил Мутко, Кувайцев - Иванкина.

Может Россия это и есть ад, для тел умерших иностранцев?

Гость|15.05.2018 11:41|

Неважно кто директор,все развалили транспорт,ЖКХ и другие отрасли,директора ,руководители для того чтобы заполнить штат,отдача ноль.

Гость|15.05.2018 11:42|

Зачем ОНИ нужны, бестолковые ДУБЛИРУЮЩИЕ организации, порядка не будет???

Гость|15.05.2018 11:45|

Кто был до Иванкина?

Гость|15.05.2018 11:51|

На посту директора МУП "Пензадормост" он какую пользу принес для города и населения???

Гость|15.05.2018 11:55|

На это должен обратить пристальное внимание, новый начальник УМВД России по Пензенской области, в городе столько Дублирующих организаций, по распилу денежных средств...

Гость|15.05.2018 11:55|

Гость писал(a):

На посту директора МУП "Пензадормост" он какую пользу принес для города и населения???
На посту директора МУП "Пензадормост" он никогда и не был.

Гость|15.05.2018 11:55|

Следующий у кормушки.

Гость|15.05.2018 11:55|

Надеемся, что перемены к лучшему

Гость|15.05.2018 11:56|

7 декабря 2017

Стало известно о новом назначении Максима Иванкина

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Максим Иванкин покинул пост начальника городского управления транспорта. По неофициальной информации, он получил новую должность.

Источник Первого пензенского портала сообщает, что Максим Иванкин назначен заместителем начальника МУП «Пензадормост» с дальнейшей перспективой возглавить муниципальное предприятие. Наш источник сообщает, что мэр Пензы Виктор Кувайцев принял решение о назначении в целях оздоровления МУПа. Градоначальник разработал долгосрочный план по оптимизации всех муниципальных предприятий. О назначении Максима Иванкина будет объявлено сегодня на совещании в пензенской мэрии.

Напомним, что ранее стало известно, что Вячеслав Голохвастов, ранее возглавлявший предприятие покинул этот пост, потому что в МУПе начались проблемы, и появилась угроза банкротства. Аналогичная ситуация происходит сейчас в целом ряде других муниципальных предприятий – СМУП «Пензалифт» и МУП «Зеленое хозяйство город Пензы». Городская власть старается переломить складывающуюся ситуацию и наладить работу муниципальных предприятий, и в этом процессе крайне важна надежность и эффективность кадрового состава. Максим Иванкин считается талантливым и перспективным молодым управленцем.

ОЗДОРОВИЛ?

Гость|15.05.2018 11:56|

Гость писал(a):

Грамотный, неподкупный, человек своего дела!
Ха. Ха. Ха.

Гость|15.05.2018 11:56|

Нет к худшему

Гость|15.05.2018 11:58|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
На посту директора МУП "Пензадормост" он какую пользу принес для города и населения???
На посту директора МУП "Пензадормост" он никогда и не был.
penzainform.ru

Аватара пользователя

15.05.2018 11:22:58

Максим Иванкин стал директором Департамента ЖКХ Пензы

Максим Иванкин, ранее занимавший пост директора МУП «Пензадормост», возглавил городской департамент ЖКХ. Он приступил к исполнению обязанностей с понедельника, 14 мая.

О новом назначении сообщил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев на аппаратном совещании, состоявшемся во вторник, 15 мая.

«Максим Иванкин обязан обеспечивать эффективное использование и контроль за соблюдением действующего законодательства в сфере эксплуатации и ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства, внешнего благоустройства и инженерной инфраструктуры города», - пояснили в пресс-службе администрации Пензы.

Максим Иванкин стал директором «Пензадормоста» в начале декабря прошлого года. Перед этим он оставил пост руководителя городского управления транспорта и связи.

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