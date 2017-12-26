26.12.2017 | 12:30

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев разъяснил свою позицию по поводу резонансных уголовных дел, связанных с местными чиновниками регионального и городского уровней.

«Все знают мою позицию: если человек нарушает закон, он должен нести ответственность. Если говорить о вице-губернаторе Савине, то как работника и профессионала я характеризую его с положительной стороны, он выполнял поставленные перед ним задачи», - заявил Иван Белозерцев.

Губернатор выразил уверенность, что следственные органы и впоследствии суд разберутся в ситуации.

«Дело связано с земельным участком дачного кооператива, была амнистия на эти дачные участки. Надо было оформить участок - не оформили. А задним числом... Если это так, то это плохо, я это не приветствую. Если он нарушил, суд даст оценку его действиям и действиям других должностных лиц», - заявил губернатор.

Он добавил, что были случаи, когда главы сельских поселений брали взятки за оказанные услуги. «Слаб человек, никто не застрахован... И в Европе это имеет место быть, и на уровне Правительства РФ. Это плохо, нужно больше проводить профилактическую работу, но человек сам должен понимать: этого делать нельзя», - подчеркнул Иван Белозерцев.

По мнению губернатора, представители власти должны работать в рамках закона и не использовать свое служебное положение для решения личных проблем и проблем своих родственников. «Я это не приветствую и буду увольнять за такое», - пообещал Иван Белозерцев.

«Вернется ли Савин в органы управления, зависит от решения суда. Государство заплатило немалые деньги за подготовку чиновника такого уровня», - добавил губернатор.

Должность вице-губернатора не планируется сокращать. Решение о том, кто ее займет, будет принято в 2018 году.

Валерий Савин занимал пост вице-губернатора с начала декабря 2015 года до 28 ноября 2017-го, когда глава региона сообщил в своем микроблоге о его уходе по собственному желанию. Чиновника подозревают в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в крупном размере.