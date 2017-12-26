Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|26 дек 2017|17:29
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
0oC
+2oC
Завтра | Облачно |
  68.54  |  $  57.73
 

Политика | Губернатор: Вернется ли В. Савин во власть, зависит от решения суда

26.12.2017|12:30
Печать

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев разъяснил свою позицию по поводу резонансных уголовных дел, связанных с местными чиновниками регионального и городского уровней.

«Все знают мою позицию: если человек нарушает закон, он должен нести ответственность. Если говорить о вице-губернаторе Савине, то как работника и профессионала я характеризую его с положительной стороны, он выполнял поставленные перед ним задачи», - заявил Иван Белозерцев.

Губернатор выразил уверенность, что следственные органы и впоследствии суд разберутся в ситуации.

«Дело связано с земельным участком дачного кооператива, была амнистия на эти дачные участки. Надо было оформить участок - не оформили. А задним числом... Если это так, то это плохо, я это не приветствую. Если он нарушил, суд даст оценку его действиям и действиям других должностных лиц», - заявил губернатор.

Он добавил, что были случаи, когда главы сельских поселений брали взятки за оказанные услуги. «Слаб человек, никто не застрахован... И в Европе это имеет место быть, и на уровне Правительства РФ. Это плохо, нужно больше проводить профилактическую работу, но человек сам должен понимать: этого делать нельзя», - подчеркнул Иван Белозерцев.

По мнению губернатора, представители власти должны работать в рамках закона и не использовать свое служебное положение для решения личных проблем и проблем своих родственников. «Я это не приветствую и буду увольнять за такое», - пообещал Иван Белозерцев.

«Вернется ли Савин в органы управления, зависит от решения суда. Государство заплатило немалые деньги за подготовку чиновника такого уровня», - добавил губернатор.

Должность вице-губернатора не планируется сокращать. Решение о том, кто ее займет, будет принято в 2018 году.

Валерий Савин занимал пост вице-губернатора с начала декабря 2015 года до 28 ноября 2017-го, когда глава региона сообщил в своем микроблоге о его уходе по собственному желанию. Чиновника подозревают в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в крупном размере.

0
0
0
0
 
Гость|26.12.2017 12:52|

Скоро все вернуться. И всё будет продолжаться по старому.

Гость|26.12.2017 12:53|

А интересно с низу в верх или сверху в низ

Гость|26.12.2017 12:59|

Вор должен сидеть в тюрьме

Гость|26.12.2017 13:00|

Гость писал(a):

Вор должен сидеть в тюрьме
в датской ?

Гость|26.12.2017 13:02|

Да хоть в пензенской

Гость|26.12.2017 13:03|

Понять, простить, ведь Валера не один такой, все чинуши такие, только одни попались, а другие пока не попались.

Гость|26.12.2017 13:03|

Пашкова в вицегубернаторы.

Гость|26.12.2017 13:04|

Развели Пашковщину, сидят играются.

Гость|26.12.2017 13:04|

В Мордовгулаг сего пассажира да на полный пансион.

Гость|26.12.2017 13:05|

Гость писал(a):

Понять, простить, ведь Валера не один такой, все чинуши такие, только одни попались, а другие пока не попались.

Вот это истина!

Гость|26.12.2017 13:06|

И икры красной ему на новый год

Гость|26.12.2017 13:06|

Гость писал(a):

истина
Не истина, а кто-то место зачищает для своих. Круговорот воров в природе

Гость|26.12.2017 13:09|

Гость писал(a):

И икры красной ему на новый год
Не красной, а черной, как безвинно пострадавшему.

Гость|26.12.2017 13:12|

Куда делся Пашков?

Гость|26.12.2017 13:12|

И тюрин тоже хочет икорки

← Ctrl пред.
123
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!