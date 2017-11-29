29.11.2017 | 12:11

В среду, 29 ноября, состоялось заседание Центральной избирательной комиссии РФ, на котором прошла презентация визуальной концепции кампании по выборам Президента РФ 2018 года. Как уточнили в пензенском избиркоме, она будет объявлена в середине декабря.

От подачи информации о выборах напрямую будет зависеть явка, отметили в избиркоме. Поэтому очень важно донести до электората, как, где, когда будут проходить выборы и как в них можно принимать участие, дать россиянам знания о кандидатах и их политических программах.

«Мы поставили амбиционную задачу: к марту 2018 года каждый гражданин РФ, где бы он ни находился, должен знать о выборах Президента РФ», - заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

В информационно-разъяснительной деятельности планируется использовать традиционные СМИ, наружную рекламу и новые медиа. При этом готовится единый продукт, который будет запущен централизованно.

Компания, разработавшая визуальную концепцию, изначально изготовила свыше 100 вариантов логотипа, над ними трудились более 30 дизайнеров. После первичного тестирования были отобраны 77, а уже их опробовали более чем на 1 000 избирателей из 12 городов.

Люди сошлись во мнении, что логотип должен быть консервативным, основательным и в цветах российского флага.

Выборы Президента РФ намечены на 18 марта.