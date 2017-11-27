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Политика | Губернатор объявил взыскание Леониду Иоффе и Андрею Сакмаеву

27.11.2017|13:30
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В понедельник, 27 ноября, губернатор Иван Белозерцев наложил взыскание на главного архитектора Пензенской области Леонида Иоффе и руководителя регионального центра госэкспертизы и ценообразования в строительстве Андрея Сакмаева, которые не выполнили в срок данное им поручение.

Обсуждая на совещании в правительстве снос ветхих домов в Пензе, глава региона поинтересовался, подготовили ли Иоффе и Сакмаев отчет по центру города - фотографии аварийных, старых жилых домов. Соответствующее поручение им было дано в пятницу, 24 ноября.

«У нас подготовлено только на бумажном носителе - фотографии и анализ. Мы не смогли по техническим причинам это в электронный вид перевести», - доложил губернатору Леонид Иоффе.

«Кто вам помешал?» - возмутился Иван Белозерцев и поручил руководителю аппарата губернатора и правительства Ларисе Рябихиной в этот же день подготовить постановление об объявлении взыскания Леониду Иоффе и Андрею Сакмаеву.

«Вам первое взыскание в должности. Вы исполнительный человек, да, но вы что-то недоделали. Да, мало времени было, но вы обязаны были выполнить», - пояснил Иван Белозерцев главному архитектору области.

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Гость|27.11.2017 13:52|

На плёночный аппарат фотографировали? А печатали на старой машинке или рукописно отчет составляли?!)) Что за бред-не смогли в электронный вид перевести отчёт и фотки?!

Гость|27.11.2017 13:59|

Детский сад

Гость|27.11.2017 14:01|

Друг друга обманывают прямо на совешании. Чего тогда нам от них ждать?

Гость|27.11.2017 14:03|

Иоффе заэту архертитуру давно на нары пора

Гость|27.11.2017 14:04|

penzainform.ru писал(a):

Вы исполнительный человек, да, но вы что-то недоделали.
исполнительный и недоделал - не совместимые вещи

Гость|27.11.2017 14:07|

Правильно Губернатор наказал,а то привыкли многие чиновники отбывать номер и получать нехилую зарплату.

Гость|27.11.2017 14:11|

Согласен. С ними надо строже

Гость|27.11.2017 14:12|

А почему опять только центр города волнует наших ГРАДОПРАВИТЕЛЕЙ?,почему нет такой заботы по сносу ветхого жилья на окраинах города?

Гость|27.11.2017 14:17|

Потому что в центре земля дороже. Как дети, ей богу...

Гость|27.11.2017 14:21|

Гость писал(a):

Правильно Губернатор наказал,а то привыкли многие чиновники отбывать номер и получать нехилую зарплату.
А вы, Руслан со товарищи, не привыкли получать зарплату как "подснежники"в одном государственном автономном учреждении, не?

Гость|27.11.2017 14:21|

Гость писал(a):

Иоффе заэту архертитуру давно на нары пора
Иоффе дельный мужик. Его Сакмаев подвёл

Гость|27.11.2017 14:25|

Василий Кузмич всем раньше клизму с битым стеклом обещал сделать,его не стало вот и расслабились!

Гость|27.11.2017 14:38|

Оба эти деятеля никем сейчас не контролируются, никто им не указ, бегают напрямую к первому лицу. Отсюда и такая исполнительность. Сидели бы под надзором курирующего зампреда или предправительства, были бы посправнее.

Гость|27.11.2017 14:45|

Сакмаев молодец хорошо хапнул афган уважает в одну харю

Гость|27.11.2017 15:12|

Сакмаев ни когда ничего не может предоставить ни декларацию ни отчёт.

Губернатор же сам говорил когда была та неприятная история что это для него звоночек, а на следующий день Сакмаев в его свите.

А сегодня так НЕОЖИДАННННО он ПОДВЁЛ.

Детский сад.

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Имя: Гость
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