27.11.2017 | 13:30

В понедельник, 27 ноября, губернатор Иван Белозерцев наложил взыскание на главного архитектора Пензенской области Леонида Иоффе и руководителя регионального центра госэкспертизы и ценообразования в строительстве Андрея Сакмаева, которые не выполнили в срок данное им поручение.

Обсуждая на совещании в правительстве снос ветхих домов в Пензе, глава региона поинтересовался, подготовили ли Иоффе и Сакмаев отчет по центру города - фотографии аварийных, старых жилых домов. Соответствующее поручение им было дано в пятницу, 24 ноября.

«У нас подготовлено только на бумажном носителе - фотографии и анализ. Мы не смогли по техническим причинам это в электронный вид перевести», - доложил губернатору Леонид Иоффе.

«Кто вам помешал?» - возмутился Иван Белозерцев и поручил руководителю аппарата губернатора и правительства Ларисе Рябихиной в этот же день подготовить постановление об объявлении взыскания Леониду Иоффе и Андрею Сакмаеву.

«Вам первое взыскание в должности. Вы исполнительный человек, да, но вы что-то недоделали. Да, мало времени было, но вы обязаны были выполнить», - пояснил Иван Белозерцев главному архитектору области.