Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|24 ноя 2017|11:37
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-3oC
Завтра | Снег |
  69.18  |  $  58.46
 

Политика | Валерий Еськин стал главой администрации Пачелмского района

24.11.2017|10:58
Печать

В четверг, 23 ноября, по решению Собрания представителей Пачелмского района главой местной администрации был назначен Валерий Еськин, ранее занимавший ту же должность.

Как сообщили в пресс-службе органа местного самоуправления, он приступит к исполнению обязанностей с 25 ноября.

В тот же день был избран глава администрации Спасского района, им стал Юрий Ахрамеев, руководивший учреждением с 2012 года.

Также руководители уже назначены в некоторых других районах региона: в Малосердобинском главой администрации стал Иван Кирюхин, в Мокшанском - Николай Тихомиров, в Городищенском - Александр Водопьянов, в Нижнеломовском - Николай Уракчеев, в Наровчатском - Алевтина Решетченко, в Бессоновском - Вячеслав Демичев, в Лунинском - Алексей Атясов, в Лопатинском - Ришат Алтынбаев, в Колышлейском - Александр Спирягин, в Бековском - Олег Рачков, в Земетчинском - Юрий Щеглов, в Вадинском - Михаил Буслаев.

Источник — Фото с сайта администрации Пачелмского района
0
0
0
0
 
Гость|24.11.2017 11:28|

Наконец то, теперь все будет хорошо

Гость|24.11.2017 11:31|

почему про Белинский не пишете? он не в Пензенской области?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!