24.11.2017 | 10:58

В четверг, 23 ноября, по решению Собрания представителей Пачелмского района главой местной администрации был назначен Валерий Еськин, ранее занимавший ту же должность.

Как сообщили в пресс-службе органа местного самоуправления, он приступит к исполнению обязанностей с 25 ноября.

В тот же день был избран глава администрации Спасского района, им стал Юрий Ахрамеев, руководивший учреждением с 2012 года.

Также руководители уже назначены в некоторых других районах региона: в Малосердобинском главой администрации стал Иван Кирюхин, в Мокшанском - Николай Тихомиров, в Городищенском - Александр Водопьянов, в Нижнеломовском - Николай Уракчеев, в Наровчатском - Алевтина Решетченко, в Бессоновском - Вячеслав Демичев, в Лунинском - Алексей Атясов, в Лопатинском - Ришат Алтынбаев, в Колышлейском - Александр Спирягин, в Бековском - Олег Рачков, в Земетчинском - Юрий Щеглов, в Вадинском - Михаил Буслаев.