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Политика | Главой администрации Спасского района назначен Юрий Ахрамеев

24.11.2017|09:21
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Юрий Ахрамеев стал главой администрации Спасского района. Такое решение было принято депутатами местного Собрания представителей на очередной сессии в четверг, 23 ноября.

По завершении работы конкурсной комиссии народные избранники напомнили вновь назначенному главе об актуальных для района направлениях развития: создание рабочих мест, доступность здравоохранения, водоснабжение в Спасске; обратили внимание на вопросы, связанные с ЖКХ.

Юрий Ахрамеев руководил районной администрацией с апреля 2012 года вплоть до октября 2017-го, когда истек срок его контракта.

До этого шесть лет он занимал должность заместителя главы органа местного самоуправления, сообщается на официальном сайте администрации Спасского района.

Источник — Фото с сайта администрации Спасского района
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