24.11.2017 | 09:21

Юрий Ахрамеев стал главой администрации Спасского района. Такое решение было принято депутатами местного Собрания представителей на очередной сессии в четверг, 23 ноября.

По завершении работы конкурсной комиссии народные избранники напомнили вновь назначенному главе об актуальных для района направлениях развития: создание рабочих мест, доступность здравоохранения, водоснабжение в Спасске; обратили внимание на вопросы, связанные с ЖКХ.

Юрий Ахрамеев руководил районной администрацией с апреля 2012 года вплоть до октября 2017-го, когда истек срок его контракта.

До этого шесть лет он занимал должность заместителя главы органа местного самоуправления, сообщается на официальном сайте администрации Спасского района.