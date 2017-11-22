22.11.2017 | 15:55

Во вторник, 21 ноября, Пензу с рабочим визитом посетили полпред Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич и министр транспорта РФ Максим Соколов.

Чиновники приняли участие в торжественном открытии Свердловского моста после капитального ремонта, проведенного на средства от системы «Платон», а также проверили, как идет реконструкция в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».

После этого Михаил Бабич и Максим Соколов отправились в Город Спутник. Гостей особенно заинтересовали набережная и фонтанная площадь.

Они дали высокую оценку деятельности застройщика по возведению и благоустройству микрорайона и поблагодарили генерального директора холдинга «Термодом» Рафика Ибрагимова за активное развитие улично-дорожной сети Засечного и Пензы.

Мэр Пензы Виктор Кувайцев презентовал Михаилу Бабичу и Максиму Соколову проект реконструкции дороги от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной. Она соединит микрорайоны Гидрострой и Кривозерье. Это позволит разгрузить дороги в Терновке и даст жителям Спутника возможность проще и быстрее добираться в разные части города.

Кроме того, в настоящее время ведутся переговоры о расширении улицы Алой, что также улучшит транспортную доступность микрорайона.

Отметим, что Город Спутник часто принимает высоких гостей: политиков и артистов, писателей и звезд шоу-бизнеса. Так, в 2017 году в микрорайоне побывал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, который осмотрел ЖК «Лазурный» и побеседовал с местными жителями.

Также Город Спутник посетили певец Николай Басков, телеведущая Ольга Бузова, министр труда РФ Максим Топилин, губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Гости были впечатлены увиденным, особо отмечая заботу застройщика о простых людях - жителях Города Спутника.