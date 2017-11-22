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Политика | Главой администрации Земетчинского района назначен Юрий Щеглов

22.11.2017|13:29
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В среду, 22 ноября, в Земетчинском районе на сессии собрания представителей депутаты назначили главу администрации.

На эту должность претендовали два человека: исполняющий обязанности руководителя администрации Земетчинского района Юрий Щеглов и главный специалист той же администрации Сергей Юняшин.

Выслушав выступление каждого из кандидатов, в котором они изложили свое видение развития района, депутаты единогласно назначили на должность главы администрации Юрия Щеглова.

Юрий Николаевич родился 8 марта 1957 в Пензе. Окончил Пензенский государственный педагогический институт им. В. Г. Белинского по специальностям «история», «физическое воспитание». Кандидат исторических наук.

Юрий Щеглов, ранее работавший директором пензенской школы № 58, был назначен и. о. главы администрации Земетчинского района с 31 октября этого года. До этого времени эти обязанности исполнял Александр Логинов.

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Гость|22.11.2017 14:07|

а как же винни пух-который славик градов-посадили что ли

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