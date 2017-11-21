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Политика | В Законодательном собрании стартовали Рождественские чтения

21.11.2017|14:47
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В 2017 году образовательные Рождественские чтения начались раньше, чем обычно. Их основная идея, «Нравственные ценности и будущее человечества», посвящена трагическим событиям, последовавшим за Октябрьской революцией 1917 года. Тогда церковь и священнослужители подверглись жесточайшим гонениям и репрессиям, но люди готовы были идти на любой риск ради веры.

«Нужно отметить, что Пенза является одним из городов, которые были пиком развития этих событий, и у «сердца Пензы», у стен нашего Спасского кафедрального собора в 1918 году началась гражданская война. Именно здесь были расстреляны первые люди - на крестном ходу, который был направлен на миросогласие», - отметила доцент Пензенской духовной семинарии Кира Аристова.

Понадобились десятки лет, чтобы и представители власти, и духовенство могли сесть за один стол и обсудить насущные проблемы.

«Прежде всего, доброе сотрудничество огромной части нашего российского общества, которая себя позиционирует как православных христиан, с общественными организациями и в том числе властью, и государственной, и законодательной», - подчеркнул митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Так, в рамках открывшихся чтений было подписано соглашение между молодежным парламентом областного Законодательного собрания и молодежным отделом Пензенской епархии.

«На основе него мы будем выстраивать работу по формированию совместных проектов в социальной сфере, проекты, направленные на гражданско-патриотическое воспитание и гармонизацию межнациональных отношений», - рассказала член молодежного парламента при Законодательном собрании Пензенской области Наталья Селюкина.

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