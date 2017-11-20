20.11.2017 | 12:26

Во вторник, 21 ноября, в Пензе запланировано торжественное открытие Свердловского моста после капитального ремонта, который был выполнен в том числе на средства, собранные системой «Платон».

В мероприятии примут участие полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич и министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов.

«Также в Пензе Михаил Бабич и Максим Соколов осмотрят транспортные объекты, которые реконструируются в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», - сообщается на официальном сайте полпреда.