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Политика | На открытие Свердловского моста в Пензу приедут М. Бабич и М. Соколов

20.11.2017|12:26
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Во вторник, 21 ноября, в Пензе запланировано торжественное открытие Свердловского моста после капитального ремонта, который был выполнен в том числе на средства, собранные системой «Платон».

В мероприятии примут участие полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич и министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов.

«Также в Пензе Михаил Бабич и Максим Соколов осмотрят транспортные объекты, которые реконструируются в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», - сообщается на официальном сайте полпреда.

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Гость|20.11.2017 12:54|

и такое рядовое событие, как ремонт моста, с такой помпой отмечают... даже Гагарина так не приветствовали...

мдя... совсем измельчали душенки в гондурассии

Гость|20.11.2017 12:57|

а сколько сперли при реконструкции моста и сколько прут при реконструкции других объектов ему тоже доложат? ;(-

Гость|20.11.2017 12:59|

Гость писал(a):

Гость|20.11.2017 12:57|

а сколько сперли при реконструкции моста и сколько прут при реконструкции других объектов ему тоже доложат? ;(-

Конечно доложат..за этим и приехал, чтобы доложили сколько положено..

Гость|20.11.2017 13:03|

Полоса из Терновки на мост одна, и та заужена за счет тротуара, спасибо за "безопасные дороги"

Гость|20.11.2017 13:13|

Нужно срочно строить еще один мост через Суру в районе Спутника на месте понтонного моста. Жители Заречного и других районов правобережья вынуждены ежедневно торчать в пробках в центре города, чтобы добраться до Терновки и обратно. А Бакунинский реконструировать смысла нет, пока не решат проблему с проездом над или под железнодорожными путями

Гость|20.11.2017 13:13|

Ужас давно сделали а не открывают движение.Ждут чиновника ленточку перерезать- на простых людей плевать им

Гость|20.11.2017 13:14|

penzainform.ru писал(a):

21 ноября, в Пензе запланировано торжественное открытие Свердловского моста
Обещали к 100-летию революции сдать (7 ноября), да видно высокие гости отдыхали

Гость|20.11.2017 13:16|

А я то думаю, с чего это вдруг начали срочно латать дыры на Леонидовском путепроводе. Видно стыдно стало показать главный городской мост спустя всего 5 лет после его сдачи...

Гость|20.11.2017 13:19|

penzainform.ru писал(a):

в Пензе Михаил Бабич и Максим Соколов осмотрят транспортные объекты, которые реконструируются в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги
Не забудьте при показе включить свет с двух сторон отремонтированной дороги на Антонова. А то дорогу приняли, да вот свет почему-то там горит только с одной стороны

Гость|20.11.2017 13:25|

Гость писал(a):

Жители Заречного и других районов правобережья вынуждены ежедневно торчать в пробках в центре города, чтобы добраться до Терновки и обратно.
А почему в Пензе должны делать мост для жителей Заречного? Это их проблема.

Гость|20.11.2017 13:26|

Так вот почему его так долго не открывают.

Гость|20.11.2017 13:28|

Гость писал(a):

Нужно срочно строить еще один мост через Суру в районе Спутника на месте понтонного моста. Жители Заречного и других районов правобережья вынуждены ежедневно торчать в пробках в центре города, чтобы добраться до Терновки и обратно. А Бакунинский реконструировать смысла нет, пока не решат проблему с проездом над или под железнодорожными путями
Еще от вас пробок на ГПЗ не хватало. Итак, только только без больших пробок жить начали.

Гость|20.11.2017 13:31|

Гость писал(a):

Итак, только только без больших пробок жить начали.
без каких пробок? без серных в ухах?

Гость|20.11.2017 13:34|

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Гость|20.11.2017 13:35|

Мужичичь приедет?

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Имя: Гость
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