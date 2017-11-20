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Политика | Александр Спирягин стал главой администрации Колышлейского района

20.11.2017|13:28
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В понедельник, 20 ноября, в Колышлейском районе Пензенской области подвели итоги конкурса на пост главы местной администрации.

«Изучив решение конкурсной комиссии и оценив профессиональные качества предложенных кандидатов, депутаты приняли решение о назначении на должность главы администрации района Александра Спирягина», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Этот пост Александр Спирягин занимал с сентября 2010 до 4 октября 2017 года, когда истек срок его контракта. Затем он был исполняющим обязанности главы администрации района.

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Гость|20.11.2017 13:53|

Кто ему составил конкуренцию-сторож местной школы?!

Гость|20.11.2017 14:57|

позор

Гость|20.11.2017 15:10|

Спирягин баллотировался в губернаторы-ему ровни нет.

Имя: Гость
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