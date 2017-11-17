17.11.2017 | 14:13

В пятницу, 17 ноября, в Лопатинском районе назначили главу администрации. Им стал Ришат Алтынбаев, ранее занимавший ту же должность с приставкой «и. о.».

Вопрос решился на заседании Собрания представителей района. Конкуренцию главному претенденту составила руководитель аппарата администрации Ольга Демина.

«Рассмотрев обе кандидатуры, депутаты единогласно приняли решение об избрании на пост главы Ришата Алтынбаева», - сообщили в администрации Лопатинского района.

В органе местного самоуправления также уточнили, что он приступит к обязанностям в новом качестве с 18 ноября.

Ришат Алтынбаев возглавлял районную администрацию с августа 1999 года. В сентябре 2017-го на сессии Собрания представителей его полномочия были прекращены в связи с истечением срока контракта.