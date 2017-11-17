17.11.2017 | 16:25

В Законодательном собрании Пензенской области прошло первое заседание молодежного парламента шестого созыва. Это была организационная встреча, на которой парни и девушки получили удостоверения и избрали своего председателя.

«Он должен, прежде всего, быть человеком, который знает работу парламента изнутри, имеет вес в регионе, умеет взаимодействовать с другими общественными организациями. Мы являемся, можно сказать, «градообразующей» организацией, которая собирает вокруг себя другие молодежные организации», - отметил член молодежного парламента при Законодательном собрании области Алексей Пакаев.

В итоге после недолгого обсуждения молодежь выдвинула из своих рядов всего одного кандидата - Андрея Сушкова, который был избран большинством голосов.

«Мы намерены направить нашу работу по трем основным векторам: первый - законотворчество; второй - проектная деятельность, непосредственно проекты для молодежи и про молодежь; третий - взаимосвязь с муниципалитетами», - подчеркнул новоиспеченный председатель молодежного парламента при Законодательном собрании Пензенской области.

Молодежный парламент при Законодательном собрании Пензенской области выбирается сроком на пять лет, и столько же свой пост занимает председатель.