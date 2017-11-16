16.11.2017 | 09:18

В среду, 15 ноября, главу администрации Пензы Виктора Кувайцева вновь избрали в правление Ассоциации городов Поволжья. Решение было принято на заседании общего собрания ассоциации в Казани.

Виктор Кувайцев отметил, что на заседании обсуждались проблемы, которые являются типичными для городов округа. В частности, речь шла об отсутствии механизмов понуждения к государственной регистрации прав на земельные участки и объекты недвижимости.

«Сегодня мы договорились, что в рамках работы Ассоциации городов Поволжья будут сформированы предложения по установлению сроков регистрации прав на объекты недвижимости и определены меры ответственности за уклонение от нее», - пояснил мэр Пензы.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, если инициатива будет поддержана, это послужит повышению инвестиционной привлекательности региона.

Кроме того, за большой вклад в развитие местного самоуправления Виктору Кувайцеву была вручена благодарность комитета по федеративному устройству и местному самоуправлению Государственной Думы ФС РФ.