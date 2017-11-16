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Политика | Виктор Кувайцев избран в правление Ассоциации городов Поволжья

16.11.2017|09:18
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В среду, 15 ноября, главу администрации Пензы Виктора Кувайцева вновь избрали в правление Ассоциации городов Поволжья. Решение было принято на заседании общего собрания ассоциации в Казани.

Виктор Кувайцев отметил, что на заседании обсуждались проблемы, которые являются типичными для городов округа. В частности, речь шла об отсутствии механизмов понуждения к государственной регистрации прав на земельные участки и объекты недвижимости.

«Сегодня мы договорились, что в рамках работы Ассоциации городов Поволжья будут сформированы предложения по установлению сроков регистрации прав на объекты недвижимости и определены меры ответственности за уклонение от нее», - пояснил мэр Пензы.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, если инициатива будет поддержана, это послужит повышению инвестиционной привлекательности региона.

Кроме того, за большой вклад в развитие местного самоуправления Виктору Кувайцеву была вручена благодарность комитета по федеративному устройству и местному самоуправлению Государственной Думы ФС РФ.

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Гость|16.11.2017 09:40|

Когда ордена вручать друг-другу будем?

Гость|16.11.2017 09:52|

Жители города от всей души поздравляют Виктора Кувайцева со знаменательным, поистине судьбоносным,решением-избранием в правление Ассоциации городов Поволжья.

Надеемся, что теперь город будет все лето с горячей водой, не будет отключения отопления и порывов на Т- плюс!

Гость|16.11.2017 09:53|

Главное что в синод РПЦ не избран.

Гость|16.11.2017 10:01|

А вот в Пензе Кувайцева никто не выбирал. Глава администрации в Пензе назначается на контрактной основе по конкурсу. Не выборная должность сити-менеджера с 2005 года у нас.

Гость|16.11.2017 10:16|

Гость писал(a):

А вот в Пензе Кувайцева никто не выбирал. Глава администрации в Пензе назначается на контрактной основе по конкурсу. Не выборная должность сити-менеджера с 2005 года у нас.
а это здесь при чем? Кудахтать только умеете. Предложи хоть одну достойную на твой взгляд кандидатуру? И спроси только у него пойдет ли он на эту должность? Все, что бы ни делал глава администрации в городе, всем вы вечно не довольны

Гость|16.11.2017 10:47|

Наш - самый красивый, судя по фото!

Гость|16.11.2017 10:49|

Элегантный всегда, говорит хорошо, напрасных обещаний не раздает, трудоголик - мне нравится!

Гость|16.11.2017 10:53|

хоть не федерация с президентом

Имя: Гость
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