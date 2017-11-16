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Политика | В Белинском и Башмаковском районах назначены главы администраций

16.11.2017|15:56
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В четверг, 16 ноября, в Белинском и Башмаковском районах Пензенской области были утверждены главы администраций.

В Белинском районе руководителем органа местного самоуправления депутаты назначили Николая Дружинина, который ранее занимал ту же должность с приставкой «и. о.».

В Башмаковском районе утверждена кандидатура Тамары Павлуткиной, до этого исполнявшей обязанности главы администрации.

Также руководители уже назначены в некоторых других районах региона: в Малосердобинском главой администрации стал Иван Кирюхин, в Мокшанском - Николай Тихомиров, в Городищенском - Александр Водопьянов, в Нижнеломовском - Николай Уракчеев, в Наровчатском - Алевтина Решетченко, в Бессоновском - Вячеслав Демичев, в Лунинском - Алексей Атясов.

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Гость|16.11.2017 16:12|

и что измениться в белинском? где программа развития?

Гость|16.11.2017 16:12|

Кадровый голод. Вот и кружатся по кругу одни и те же пенсионеры. Среди молодежи дураков нет.

Гость|16.11.2017 16:40|

Вот тебе и демократия...

Гость|16.11.2017 17:03|

Где программа развития? Русский учи придурок, там всё написано!!!

Гость|16.11.2017 17:08|

Белинский Николай I

Имя: Гость
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