16.11.2017 | 15:56

В четверг, 16 ноября, в Белинском и Башмаковском районах Пензенской области были утверждены главы администраций.

В Белинском районе руководителем органа местного самоуправления депутаты назначили Николая Дружинина, который ранее занимал ту же должность с приставкой «и. о.».

В Башмаковском районе утверждена кандидатура Тамары Павлуткиной, до этого исполнявшей обязанности главы администрации.

Также руководители уже назначены в некоторых других районах региона: в Малосердобинском главой администрации стал Иван Кирюхин, в Мокшанском - Николай Тихомиров, в Городищенском - Александр Водопьянов, в Нижнеломовском - Николай Уракчеев, в Наровчатском - Алевтина Решетченко, в Бессоновском - Вячеслав Демичев, в Лунинском - Алексей Атясов.