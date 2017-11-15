15.11.2017 | 16:23

В среду, 15 ноября, состоялось назначение на должность глав администраций еще в двух районах Пензенской области - Малосердобинском и Мокшанском.

В Малосердобинском районе на этот пост претендовали Иван Кирюхин, занимавший должность и. о. главы администрации, и начальник управления соцзащиты населения райадминистрации Игорь Козин.

Как сообщается на сайте администрации района, в итоге, выслушав выступления кандидатов и оценив их профессиональные и деловые качества, депутаты отдали предпочтение Ивану Кирюхину.

В Мокшанском районе администрацию возглавил Николай Тихомиров. О том, кто составил ему конкуренцию, не сообщается.