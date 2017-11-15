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Политика | Александр Водопьянов стал главой администрации Городищенского района

15.11.2017|09:25
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Во вторник, 14 ноября, в Городищенском районе состоялся конкурс на замещение должности главы администрации, назначаемого по контракту.

В конкурсе участвовали два человека - Александр Водопьянов, ранее занимавший эту должность с приставкой «и. о.», и Сергей Коледов, руководящий управлением социальной защиты населения.

Оба претендента на пост представили доклады о планах социально-экономического развития района и были проверены на знание законодательства о муниципальной службе.

В итоге депутаты местного собрания представителей единогласно утвердили кандидатуру Александра Водопьянова. Он назначен главой районной администрации с 16 ноября.

Ранее Александр Водопьянов являлся главой администрации Наровчатского района. 27 сентября он покинул пост в связи с истечением срока контракта.

Источник — Фото с сайта администрации Городищенского района
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Гость|15.11.2017 10:09|

В добрый путь!

Гость|15.11.2017 10:23|

Удачи!

Гость|15.11.2017 10:27|

Гость писал(a):

В добрый путь!

Гость|15.11.2017 10:23|

Удачи!

Сын дорвался до компьтера.

Гость|15.11.2017 10:45|

Коледову самому не смешно было участвовать в этом цирке? Или за участие хороший гонорар выписали?

Имя: Гость
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