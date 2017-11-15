15.11.2017 | 09:25

Во вторник, 14 ноября, в Городищенском районе состоялся конкурс на замещение должности главы администрации, назначаемого по контракту.

В конкурсе участвовали два человека - Александр Водопьянов, ранее занимавший эту должность с приставкой «и. о.», и Сергей Коледов, руководящий управлением социальной защиты населения.

Оба претендента на пост представили доклады о планах социально-экономического развития района и были проверены на знание законодательства о муниципальной службе.

В итоге депутаты местного собрания представителей единогласно утвердили кандидатуру Александра Водопьянова. Он назначен главой районной администрации с 16 ноября.

Ранее Александр Водопьянов являлся главой администрации Наровчатского района. 27 сентября он покинул пост в связи с истечением срока контракта.